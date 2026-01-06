Японія підняла винищувачі через проліт китайської військової авіації біля Окінави
Київ • УНН
Міноборони Японії зафіксувало проліт групи китайських військових літаків, включаючи бомбардувальники H-6 та винищувачі J-16, між островами Окінава та Міяко. У відповідь на це Сили самооборони Японії підняли винищувачі для спостереження.
Міністерство оборони Японії зафіксувало політ групи китайських військових літаків через стратегічно важливий коридор між островами Окінава та Міяко. У відповідь на ці дії Сили самооборони Повітряних сил Японії були підняті по тривозі для спостереження та супроводу. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.
Деталі
За даними Об'єднаного штабу Японії, до складу китайського формування входили:
- далекобійні бомбардувальники H-6, здатні нести крилаті ракети;
- багатоцільові винищувачі J-16;
- літак радіоелектронної розвідки Y-9.
Президент Тайваню пообіцяв захищати суверенітет острова після військових навчань Китаю01.01.26, 18:56 • 4293 перегляди
Авіагрупа пройшла через повітряний простір між островами Окінава та Міяко, прямуючи зі Східнокитайського моря до Тихого океану. Цей маршрут є ключовим коридором, який війська КНР регулярно використовують для виходу на оперативний простір Тихий океан.
Реакція японської сторони
Для ідентифікації та спостереження за об’єктами в повітря були підняті винищувачі Південно-Західного сектору протиповітряної оборони Японії. У Міністерстві оборони підкреслили, що порушень національного повітряного простору зафіксовано не було, а заходи реагування здійснювалися в межах планових операцій ППО.
Відомство також оприлюднило фотографії китайських літаків та карту їхньої траєкторії. Останнім часом Японія систематично публікує звіти про активність іноземної військової авіації поблизу своїх кордонів з метою забезпечення прозорості та посилення політики стримування в регіоні.
Північна Корея запустила балістичні ракети напередодні з’їзду правлячої партії04.01.26, 03:19 • 4762 перегляди