Японія підняла винищувачі через проліт китайської військової авіації біля Окінави

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 7594 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 27089 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 52419 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 31954 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 35963 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 40904 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 101276 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 70285 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 95290 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 99504 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1м/с
92%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США візьмуть участь у засіданні “коаліції охочих” у Парижі - ЗМІ 5 січня, 15:32 • 5202 перегляди
Теракт у Києві: суд узяв під варту підозрювану без можливості внесення застави5 січня, 17:02 • 3988 перегляди
Генсек НАТО завтра приєднається до Коаліції охочих у Парижі5 січня, 17:31 • 5030 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 12483 перегляди
Захоплення Мадуро: як США посилюють вплив у Венесуелі та що думає москва - Reuters5 січня, 18:58 • 3674 перегляди
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 12544 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 52419 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 38472 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 101276 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 159980 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Вашингтон
Китай
Реклама
УНН Lite
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж21:31 • 2498 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 55565 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 50016 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 46614 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 54722 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
The Guardian
BFM TV

Японія підняла винищувачі через проліт китайської військової авіації біля Окінави

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Міноборони Японії зафіксувало проліт групи китайських військових літаків, включаючи бомбардувальники H-6 та винищувачі J-16, між островами Окінава та Міяко. У відповідь на це Сили самооборони Японії підняли винищувачі для спостереження.

Японія підняла винищувачі через проліт китайської військової авіації біля Окінави

Міністерство оборони Японії зафіксувало політ групи китайських військових літаків через стратегічно важливий коридор між островами Окінава та Міяко. У відповідь на ці дії Сили самооборони Повітряних сил Японії були підняті по тривозі для спостереження та супроводу. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

За даними Об'єднаного штабу Японії, до складу китайського формування входили:

  • далекобійні бомбардувальники H-6, здатні нести крилаті ракети;
    • багатоцільові винищувачі J-16;
      • літак радіоелектронної розвідки Y-9.

        Президент Тайваню пообіцяв захищати суверенітет острова після військових навчань Китаю01.01.26, 18:56 • 4293 перегляди

        Авіагрупа пройшла через повітряний простір між островами Окінава та Міяко, прямуючи зі Східнокитайського моря до Тихого океану. Цей маршрут є ключовим коридором, який війська КНР регулярно використовують для виходу на оперативний простір Тихий океан.

        Реакція японської сторони

        Для ідентифікації та спостереження за об’єктами в повітря були підняті винищувачі Південно-Західного сектору протиповітряної оборони Японії. У Міністерстві оборони підкреслили, що порушень національного повітряного простору зафіксовано не було, а заходи реагування здійснювалися в межах планових операцій ППО.

        Відомство також оприлюднило фотографії китайських літаків та карту їхньої траєкторії. Останнім часом Японія систематично публікує звіти про активність іноземної військової авіації поблизу своїх кордонів з метою забезпечення прозорості та посилення політики стримування в регіоні. 

        Північна Корея запустила балістичні ракети напередодні з’їзду правлячої партії04.01.26, 03:19 • 4762 перегляди

        Степан Гафтко

        Новини Світу
        Техніка
        Повітряна тривога
        Східнокитайське море
        Тихий океан
        Китай
        Японія