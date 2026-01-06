Япония подняла истребители из-за пролета китайской военной авиации возле Окинавы
Минобороны Японии зафиксировало пролет группы китайских военных самолетов, включая бомбардировщики H-6 и истребители J-16, между островами Окинава и Мияко. В ответ на это Силы самообороны Японии подняли истребители для наблюдения.
Министерство обороны Японии зафиксировало полет группы китайских военных самолетов через стратегически важный коридор между островами Окинава и Мияко. В ответ на эти действия Силы самообороны Воздушных сил Японии были подняты по тревоге для наблюдения и сопровождения. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.
Подробности
По данным Объединенного штаба Японии, в состав китайского формирования входили:
- дальнобойные бомбардировщики H-6, способные нести крылатые ракеты;
- многоцелевые истребители J-16;
- самолет радиоэлектронной разведки Y-9.
Авиагруппа прошла через воздушное пространство между островами Окинава и Мияко, направляясь из Восточно-Китайского моря в Тихий океан. Этот маршрут является ключевым коридором, который войска КНР регулярно используют для выхода на оперативное пространство Тихий океан.
Реакция японской стороны
Для идентификации и наблюдения за объектами в воздух были подняты истребители Юго-Западного сектора противовоздушной обороны Японии. В Министерстве обороны подчеркнули, что нарушений национального воздушного пространства зафиксировано не было, а меры реагирования осуществлялись в рамках плановых операций ПВО.
Ведомство также обнародовало фотографии китайских самолетов и карту их траектории. В последнее время Япония систематически публикует отчеты об активности иностранной военной авиации вблизи своих границ с целью обеспечения прозрачности и усиления политики сдерживания в регионе.
