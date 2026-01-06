$42.290.12
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 7586 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 27069 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 52396 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 31937 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 35946 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 40894 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 101264 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 70283 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 95284 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 99502 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Япония подняла истребители из-за пролета китайской военной авиации возле Окинавы

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Минобороны Японии зафиксировало пролет группы китайских военных самолетов, включая бомбардировщики H-6 и истребители J-16, между островами Окинава и Мияко. В ответ на это Силы самообороны Японии подняли истребители для наблюдения.

Япония подняла истребители из-за пролета китайской военной авиации возле Окинавы

Министерство обороны Японии зафиксировало полет группы китайских военных самолетов через стратегически важный коридор между островами Окинава и Мияко. В ответ на эти действия Силы самообороны Воздушных сил Японии были подняты по тревоге для наблюдения и сопровождения. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Подробности

По данным Объединенного штаба Японии, в состав китайского формирования входили:

  • дальнобойные бомбардировщики H-6, способные нести крылатые ракеты;
    • многоцелевые истребители J-16;
      • самолет радиоэлектронной разведки Y-9.

        Президент Тайваня пообещал защищать суверенитет острова после военных учений Китая01.01.26, 18:56 • 4293 просмотра

        Авиагруппа прошла через воздушное пространство между островами Окинава и Мияко, направляясь из Восточно-Китайского моря в Тихий океан. Этот маршрут является ключевым коридором, который войска КНР регулярно используют для выхода на оперативное пространство Тихий океан.

        Реакция японской стороны

        Для идентификации и наблюдения за объектами в воздух были подняты истребители Юго-Западного сектора противовоздушной обороны Японии. В Министерстве обороны подчеркнули, что нарушений национального воздушного пространства зафиксировано не было, а меры реагирования осуществлялись в рамках плановых операций ПВО.

        Ведомство также обнародовало фотографии китайских самолетов и карту их траектории. В последнее время Япония систематически публикует отчеты об активности иностранной военной авиации вблизи своих границ с целью обеспечения прозрачности и усиления политики сдерживания в регионе. 

        Северная Корея запустила баллистические ракеты накануне съезда правящей партии04.01.26, 03:19 • 4762 просмотра

        Степан Гафтко

        Новости Мира
        Техника
        Воздушная тревога
        Восточно-Китайское море
        Тихий океан
        Китай
        Япония