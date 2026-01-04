$42.170.00
Северная Корея запустила баллистические ракеты накануне съезда правящей партии

Киев • УНН

 • 180 просмотра

КНДР 4 января запустила несколько баллистических ракет в направлении Японского моря. Пуски зафиксированы из района Пхеньяна около 07:50 утра по местному времени.

Северная Корея запустила баллистические ракеты накануне съезда правящей партии
Фото: AP

КНДР в воскресенье, 4 января, осуществила запуск нескольких баллистических ракет в направлении Японского моря. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи зафиксировал пуски из района Пхеньяна около 07:50 утра по местному времени. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Южнокорейские военные заявили, что ракеты были направлены в сторону восточных вод, однако точную дистанцию полета и характеристики снарядов сейчас устанавливают совместно со специалистами США и Японии. Сеул усилил мониторинг и поддерживает состояние полной боевой готовности.

Готовят преемницу: дочь Ким Чен Ына впервые посетила государственный мавзолей

Министерство обороны Японии также подтвердило запуск подозрительных объектов. Информации о повреждениях морских или воздушных судов на момент публикации не поступало.

Политический контекст испытаний

Эксперты связывают очередную активность Пхеньяна с подготовкой к IX съезду Трудовой партии Кореи, который должен состояться в январе или феврале 2026 года. Это первое такое мероприятие за последние пять лет, на котором ожидается объявление новой оборонной стратегии и пятилетнего плана экономического развития.

Ранее лидер КНДР приказал вдвое увеличить производство тактического управляемого оружия и модернизировать военные заводы. 

КНДР провела испытания стратегических крылатых ракет большой дальности: Ким Чен Ын наблюдал

Степан Гафтко

