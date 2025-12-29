КНДР провела испытания стратегических крылатых ракет большой дальности: Ким Чен Ын наблюдал
Киев • УНН
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын присутствовал на испытательном запуске стратегических крылатых ракет большой дальности, призывая к развитию ядерных боевых сил. Учения состоялись в воскресенье в Желтом море.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын присутствовал и наблюдал за испытательным запуском стратегических крылатых ракет большой дальности, призывая к "безграничному и устойчивому" развитию государственных ядерных боевых сил, сообщили государственные СМИ в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Yonhap.
Детали
Учения состоялись в воскресенье в Желтом море, продемонстрировав "абсолютную надежность и боевую готовность стратегических контратакующих возможностей Северной Кореи", сообщает Центральное информационное агентство Кореи (KCNA).
Стратегические крылатые ракеты пролетели по заданной орбите 10 199 секунд и 10 203 секунды, чтобы поразить цель, говорится в сообщении.
"Он подтвердил, что Трудовая партия Кореи и правительство КНДР, как и всегда, посвятят все свои усилия неограниченному и устойчивому развитию государственных ядерных боевых сил", - сообщает KCNA.
Ким подчеркнул важность регулярной проверки надежности и быстрого реагирования компонентов ядерного сдерживания Северной Кореи, поскольку "Пхеньян сталкивается с различными угрозами безопасности", говорится в сообщении.
Южнокорейские военные заявили, что обнаружили запуск нескольких ракет из района Сунан вблизи Пхеньяна около 8:00 утра по местному времени предыдущего дня, отметив, что Северная Корея может провести дополнительные ракетные испытания в конце года.
Последний запуск ракеты произошел после того, как Ким Чен Ын проинспектировал испытательные пуски новых дальнобойных зенитных ракет в Восточном (Японском) море в среду.
Накануне ключевого партийного съезда в следующем году лидер Северной Кореи усилил инспекции военных объектов, очевидно, пытаясь прорекламировать достижения страны в оборонном секторе, пишет издание.
Ким проверил строящуюся 8700-тонную "атомную подводную лодку стратегического назначения с управляемыми ракетами", предупредив, что план Южной Кореи строить атомные подводные лодки станет угрозой безопасности Северной Кореи, которой "необходимо противодействовать", сообщило в четверг KCNA.
