КНДР провела випробування стратегічних крилатих ракет великої дальності: Кім Чен Ин спостерігав

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин був присутнім і спостерігав за випробувальним запуском стратегічних крилатих ракет великої дальності, закликаючи до "безмежного та сталого" розвитку державних ядерних бойових сил, повідомили державні ЗМІ в понеділок, пише УНН з посиланням на Yonhap.

Деталі

Навчання відбулися в неділю в Жовтому морі, продемонструвавши "абсолютну надійність та бойову готовність стратегічних контратакувальних можливостей Північної Кореї", повідомляє Центральне інформаційне агентство Кореї (KCNA).

Стратегічні крилаті ракети пролетіли по заданій орбіті 10 199 секунд та 10 203 секунди, щоб уразити ціль, йдеться у повідомленні.

"Він підтвердив, що Трудова партія Кореї та уряд КНДР, як і завжди, присвятять усі свої зусилля необмеженому та сталому розвитку державних ядерних бойових сил", - повідомляє KCNA.

Кім Чен Ин заявив про намір модернізувати оборонний сектор КНДР

Кім наголосив на важливості регулярної перевірки надійності та швидкого реагування компонентів ядерного стримування Північної Кореї, оскільки "Пхеньян стикається з різними загрозами безпеці", ідеться у повідомленні.

Південнокорейські військові заявили, що виявили запуск кількох ракет з району Сунан поблизу Пхеньяна близько 8:00 ранку за місцевим часом попереднього дня, зазначивши, що Північна Корея може провести додаткові ракетні випробування наприкінці року.

Останній запуск ракети відбувся після того, як Кім Чен Ин проінспектував випробувальні пуски нових далекобійних зенітних ракет у Східному (Японському) морі в середу.

Напередодні ключового партійного з'їзду наступного року лідер Північної Кореї посилив інспекції військових об'єктів, очевидно, намагаючись прорекламувати досягнення країни в оборонному секторі, пише видання.

Кім перевірив 8700-тонний "атомний підводний човен стратегічного призначення з керованими ракетами", що будується, попередивши, що план Південної Кореї будувати атомні підводні човни стане загрозою безпеці Північної Кореї, якій "необхідно протидіяти", повідомило у четвер KCNA.

