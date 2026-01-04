Північна Корея запустила балістичні ракети напередодні з’їзду правлячої партії

Фото: AP

КНДР у неділю, 4 січня, здійснила запуск кількох балістичних ракет у напрямку Японського моря. Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї зафіксував пуски з району Пхеньяна близько 07:50 ранку за місцевим часом. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Південнокорейські військові заявили, що ракети були спрямовані у бік східних вод, проте точну дистанцію польоту та характеристики снарядів наразі встановлюють спільно з фахівцями США та Японії. Сеул посилив моніторинг і підтримує стан повної бойової готовності.

Міністерство оборони Японії також підтвердило запуск підозрілих об'єктів. Інформації про пошкодження морських чи повітряних суден на момент публікації не надходило.

Політичний контекст випробувань

Експерти пов’язують чергову активність Пхеньяна з підготовкою до IX з’їзду Трудової партії Кореї, який має відбутися у січні або лютому 2026 року. Це перший такий захід за останні п’ять років, на якому очікується оголошення нової оборонної стратегії та п'ятирічного плану економічного розвитку.

Раніше лідер КНДР наказав удвічі збільшити виробництво тактичної керованої зброї та модернізувати військові заводи.

