Північна Корея запустила балістичні ракети напередодні з’їзду правлячої партії

$42.170.00
49.550.00
ukenru
3 січня, 19:16 • 9544 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 25172 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 31014 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 33230 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 52000 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 73466 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 65616 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 85516 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 47368 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 75413 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
3.2м/с
74%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія вимагає від США звільнити Ніколаса Мадуро та його дружину3 січня, 15:38 • 10364 перегляди
У Києві три автобусні маршрути змінять рух 4 січня: стала відома причинаPhoto3 січня, 16:22 • 5762 перегляди
Трамп опублікував фото Мадуро на борту авіаносця USS Iwo Jima після затриманняPhoto3 січня, 16:37 • 23822 перегляди
"Венесуела буде вільною": лідерка опозиції Марія Мачадо звернулась до співвітчизників після арешту МадуроPhoto3 січня, 16:55 • 5472 перегляди
У ЄС відреагували на арешт Мадуро: Каллас закликала до стриманості та дотримання міжнародного права3 січня, 17:17 • 4506 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 66741 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 85635 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 98500 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 235022 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 165628 перегляди
Актуальнi люди
Ніколас Мадуро
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Пем Бонді
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Венесуела
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Франція
Реклама
УНН Lite
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино22:58 • 980 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 59268 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 69129 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 67027 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 165628 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Eurofighter Typhoon

Північна Корея запустила балістичні ракети напередодні з’їзду правлячої партії

Київ • УНН

 • 12 перегляди

КНДР 4 січня запустила кілька балістичних ракет у напрямку Японського моря. Пуски зафіксовані з району Пхеньяна близько 07:50 ранку за місцевим часом.

Північна Корея запустила балістичні ракети напередодні з’їзду правлячої партії
Фото: AP

КНДР у неділю, 4 січня, здійснила запуск кількох балістичних ракет у напрямку Японського моря. Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї зафіксував пуски з району Пхеньяна близько 07:50 ранку за місцевим часом. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Південнокорейські військові заявили, що ракети були спрямовані у бік східних вод, проте точну дистанцію польоту та характеристики снарядів наразі встановлюють спільно з фахівцями США та Японії. Сеул посилив моніторинг і підтримує стан повної бойової готовності.

Готують наступницю: донька Кім Чен Ина вперше відвідала державний мавзолей02.01.26, 05:34 • 17397 переглядiв

Міністерство оборони Японії також підтвердило запуск підозрілих об'єктів. Інформації про пошкодження морських чи повітряних суден на момент публікації не надходило.

Політичний контекст випробувань

Експерти пов’язують чергову активність Пхеньяна з підготовкою до IX з’їзду Трудової партії Кореї, який має відбутися у січні або лютому 2026 року. Це перший такий захід за останні п’ять років, на якому очікується оголошення нової оборонної стратегії та п'ятирічного плану економічного розвитку.

Раніше лідер КНДР наказав удвічі збільшити виробництво тактичної керованої зброї та модернізувати військові заводи. 

КНДР провела випробування стратегічних крилатих ракет великої дальності: Кім Чен Ин спостерігав29.12.25, 10:23 • 3319 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Ядерна зброя
Вибори в США
Ассошіейтед Прес
Кім Чен Ин
Сеул
Пхеньян
Дональд Трамп
Північна Корея
Південна Корея
Японія
Сполучені Штати Америки