26 вересня, 14:33 • 23331 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 44163 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 21784 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 21982 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 24181 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 22443 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 38434 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 42236 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 46239 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 29152 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Розвідувальний корабель рф шпигував за підводними кабелями Європи

Київ • УНН

 • 172 перегляди

російський військовий корабель "Янтарь" з осені 2023 до листопада 2024 року неодноразово заходив у британські та ірландські води, зупиняючись над ключовими комунікаційними кабелями. Судно, оснащене підводними апаратами, здатне підключатися до кабелів для перехоплення даних або закладання вибухівки.

Розвідувальний корабель рф шпигував за підводними кабелями Європи

Російський військовий корабель "Янтарь" відстежував кабелі в європейських водах. Про це інформує видання Financial Times, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що з осені 2023-го до листопада 2024 року корабель неодноразово заходив у британські та ірландські води, зупиняючись саме над районами проходження ключових комунікаційних кабелів.

"Янтар" оснащений підводними апаратами з маніпуляторами, здатними підключатися до військових та інтернет-кабелів для перехоплення даних або закладання вибухівки. Основна його місія - картографування морського дна в районах розташування підводних інтернет-ліній, енергетичних трубопроводів і військових комунікаційних кабелів, що може бути підготовкою до можливих диверсій чи військових дій.

За оцінкою військово-морських експертів, "Янтар" імовірно виявляє критичні вузли комунікацій, пошкодження яких завдало б найбільшої шкоди.

Хоча офіційно судно вважається "дослідницьким", воно перебуває у підпорядкуванні Головного управління глибоководних досліджень Міноборони рф - структури з настільки високим рівнем секретності, що про її діяльність знає лише вузьке коло російських гідронавтів. До складу управління входять близько 50 суден, переважно підводні човни та апарати, частина яких здатна занурюватися на глибину до 6000 метрів.

Однак є й надводні судна, такі як "Янтарь", які набагато дешевше експлуатувати на великих відстанях і можна використовувати як платформи для підводних апаратів і водолазів. 

З огляду на це, для Європи гостро стоїть питання протидії цій загрозі. Наразі Британія та її союзники, такі як Норвегія, використовують військові кораблі та літаки-розвідники P-8 для спостереження за ділянкою між Гренландією, Ісландією та Великою Британією, звідки російські кораблі та підводні човни виходять у Північну Атлантику.

Нагадаємо

російське риболовецьке судно "Механік Степанов" з несправним двигуном та відключенням електроенергії дрейфувало в протоці Ересунн. Швеція, Данія та Велика Британія задіяли берегову охорону та кораблі НАТО для забезпечення безпеки.

Віта Зеленецька

