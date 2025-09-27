Розвідувальний корабель рф шпигував за підводними кабелями Європи
російський військовий корабель "Янтарь" з осені 2023 до листопада 2024 року неодноразово заходив у британські та ірландські води, зупиняючись над ключовими комунікаційними кабелями. Судно, оснащене підводними апаратами, здатне підключатися до кабелів для перехоплення даних або закладання вибухівки.
Деталі
Зазначається, що з осені 2023-го до листопада 2024 року корабель неодноразово заходив у британські та ірландські води, зупиняючись саме над районами проходження ключових комунікаційних кабелів.
"Янтар" оснащений підводними апаратами з маніпуляторами, здатними підключатися до військових та інтернет-кабелів для перехоплення даних або закладання вибухівки. Основна його місія - картографування морського дна в районах розташування підводних інтернет-ліній, енергетичних трубопроводів і військових комунікаційних кабелів, що може бути підготовкою до можливих диверсій чи військових дій.
За оцінкою військово-морських експертів, "Янтар" імовірно виявляє критичні вузли комунікацій, пошкодження яких завдало б найбільшої шкоди.
Хоча офіційно судно вважається "дослідницьким", воно перебуває у підпорядкуванні Головного управління глибоководних досліджень Міноборони рф - структури з настільки високим рівнем секретності, що про її діяльність знає лише вузьке коло російських гідронавтів. До складу управління входять близько 50 суден, переважно підводні човни та апарати, частина яких здатна занурюватися на глибину до 6000 метрів.
Однак є й надводні судна, такі як "Янтарь", які набагато дешевше експлуатувати на великих відстанях і можна використовувати як платформи для підводних апаратів і водолазів.
З огляду на це, для Європи гостро стоїть питання протидії цій загрозі. Наразі Британія та її союзники, такі як Норвегія, використовують військові кораблі та літаки-розвідники P-8 для спостереження за ділянкою між Гренландією, Ісландією та Великою Британією, звідки російські кораблі та підводні човни виходять у Північну Атлантику.
