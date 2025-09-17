Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції
Київ • УНН
російське риболовецьке судно "Механік Степанов" з несправним двигуном та відключенням електроенергії дрейфувало в протоці Ересунн. Швеція, Данія та Велика Британія задіяли берегову охорону та кораблі НАТО для забезпечення безпеки.
російське риболовецьке судно зайшло в протоку Ересунн біля узбережжя Швеції. Для гарантування безпеки до операції залучили шведську берегову охорону та два кораблі НАТО з Данії й Великої Британії. Про це інформує УНН з посиланням на Postimees.
Деталі
В операції в протоці Ересунн брала участь берегова охорона Швеції, а також кораблі Данії та Великої Британії.
Зазначається, що у суботу, 13 вересня у рибальського судна рф "Механік Степанов", що перебувало в територіальних водах Швеції, виникли проблеми з двигуном, і воно почало дрейфувати в бік Данії. Водночас на борту сталося відключення електроенергії.
У ВМС Данії підтвердили журналістам, що поряд з російським судном знаходилися військові кораблі Данії та Британії, але відмовились коментувати саму операцію.
Нагадаємо
Прикордонний корабель рф "Сочі 500" серії "Світляк" 26 липня вранці порушив морський кордон Естонії на схід від острова Вайндлоо, перебуваючи в естонських водах близько 35 хвилин. МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства росії для вручення ноти протесту.
