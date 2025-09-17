$41.230.05
16 вересня, 16:50 • 18516 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
16 вересня, 15:22 • 33675 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
16 вересня, 14:08 • 23180 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 38841 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
16 вересня, 10:07 • 54122 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
16 вересня, 09:54 • 25439 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
16 вересня, 09:19 • 42861 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 37151 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 16872 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
16 вересня, 07:30 • 37869 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 18518 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
16 вересня, 15:22 • 33679 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 22558 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
16 вересня, 10:07 • 54124 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 09:19 • 42862 перегляди
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції

Київ • УНН

 • 18 перегляди

російське риболовецьке судно "Механік Степанов" з несправним двигуном та відключенням електроенергії дрейфувало в протоці Ересунн. Швеція, Данія та Велика Британія задіяли берегову охорону та кораблі НАТО для забезпечення безпеки.

Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції

російське риболовецьке судно зайшло в протоку Ересунн біля узбережжя Швеції. Для гарантування безпеки до операції залучили шведську берегову охорону та два кораблі НАТО з Данії й Великої Британії. Про це інформує УНН з посиланням на Postimees.  

Деталі

В операції в протоці Ересунн брала участь берегова охорона Швеції, а також кораблі Данії та Великої Британії.

Зазначається, що у суботу, 13 вересня у рибальського судна рф "Механік Степанов", що перебувало в територіальних водах Швеції, виникли проблеми з двигуном, і воно почало дрейфувати в бік Данії. Водночас на борту сталося відключення електроенергії.

У ВМС Данії підтвердили журналістам, що поряд з російським судном знаходилися військові кораблі Данії та Британії, але відмовились коментувати саму операцію.

Нагадаємо

Прикордонний корабель рф "Сочі 500" серії "Світляк" 26 липня вранці порушив морський кордон Естонії на схід від острова Вайндлоо, перебуваючи в естонських водах близько 35 хвилин. МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства росії для вручення ноти протесту.

Український БПЛА вивів з ладу російський корабель вартістю 60 мільйонів доларів: відео11.09.25, 08:06 • 3451 перегляд

Віта Зеленецька

Новини Світу
Електроенергія
НАТО
Данія
Швеція
Велика Британія
Естонія