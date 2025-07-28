Прикордонний корабель рф порушив морський кордон Естонії

До територіальних вод Естонії без дозволу увійшов прикордонний корабель російської федерації серії "Світляк" "Сочі 500", що знаходився в естонських водах близько 35 хвилин. Інцидент стався вранці 26 липня на схід від острова Вайндлоо. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що згідно із законом про державний кордон Естонії, іноземному військовому кораблю дозволено проходжувати через територіальні води країни, здійснюючи мирний прохід. Для цього за 48 годин до проходу потрібно попередити МЗС Естонії. російський прикордонний корабель цього не зробив.

Військово-морські сили Естонії стежили за ситуацією. Вони ідентифікували корабель, а також зафіксували факт порушення кордону.

Доповнення

У понеділок, 28 липня, МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства росії, щоб вручити йому ноту протесту.

Порушення морського кордону Естонії росією є серйозним і неприйнятним інцидентом. Це повідомлення було також передано тимчасовому повіреному в справах російської федерації - наголосив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

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