Пограничный корабль рф нарушил морскую границу Эстонии
Киев • УНН
Пограничный корабль рф "Сочи 500" серии "Светляк" 26 июля утром нарушил морскую границу Эстонии к востоку от острова Вайндлоо, находясь в эстонских водах около 35 минут. МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах посольства россии для вручения ноты протеста.
В территориальные воды Эстонии без разрешения вошел пограничный корабль российской федерации серии "Светляк" "Сочи 500", который находился в эстонских водах около 35 минут. Инцидент произошел утром 26 июля к востоку от острова Вайндлоо. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что согласно закону о государственной границе Эстонии, иностранному военному кораблю разрешено проходить через территориальные воды страны, осуществляя мирный проход. Для этого за 48 часов до прохода нужно предупредить МИД Эстонии. российский пограничный корабль этого не сделал.
Военно-морские силы Эстонии следили за ситуацией. Они идентифицировали корабль, а также зафиксировали факт нарушения границы.
Дополнение
В понедельник, 28 июля, МИД Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства России, чтобы вручить ему ноту протеста.
Нарушение морской границы Эстонии россией является серьезным и неприемлемым инцидентом. Это сообщение было также передано временному поверенному в делах российской федерации
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