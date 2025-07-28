Пограничный корабль рф нарушил морскую границу Эстонии

В территориальные воды Эстонии без разрешения вошел пограничный корабль российской федерации серии "Светляк" "Сочи 500", который находился в эстонских водах около 35 минут. Инцидент произошел утром 26 июля к востоку от острова Вайндлоо. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что согласно закону о государственной границе Эстонии, иностранному военному кораблю разрешено проходить через территориальные воды страны, осуществляя мирный проход. Для этого за 48 часов до прохода нужно предупредить МИД Эстонии. российский пограничный корабль этого не сделал.

Военно-морские силы Эстонии следили за ситуацией. Они идентифицировали корабль, а также зафиксировали факт нарушения границы.

Дополнение

В понедельник, 28 июля, МИД Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства России, чтобы вручить ему ноту протеста.

Нарушение морской границы Эстонии россией является серьезным и неприемлемым инцидентом. Это сообщение было также передано временному поверенному в делах российской федерации - подчеркнул министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

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