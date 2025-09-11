Український БПЛА вивів з ладу російський корабель вартістю 60 мільйонів доларів: відео
Київ • УНН
Спецпризначенці ГУР МО України успішно вразили російський корабель проєкту MPSV07 біля Новоросійська. Удар бойовим безпілотником знищив апаратуру РЕР та вивів судно з ладу.
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України успішно вразили російський корабель під новоросійськом. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУР МО.
Деталі
10 вересня в акваторії Чорного моря спецпризначенці вистежили і атакували чергову дороговартісну військову ціль держави-агресора - корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07, що входив до складу ворожого чорноморського флоту. Удар був завданий бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління - там розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля.
В результаті удару було знищено апаратуру РЕР ворожого судна, а сам корабель виведено з ладу на ремонт, що може дорого коштувати. Примітно, що в момент удару судно здійснювало радіоелектронну розвідку та займалось патрулюванням підходів до бухти новоросійска, куди росіяни вивели залишки свого чорноморського флоту.
Додатково
Цей корабель було введено в експлуатацію 2015 році. Його вартість становить близько 60 мільйонів доларів. Як повідомили в ГУР, всього в агресора є чотири таких судна.
Даний корабель обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР.
Його можуть використовувати для обстеження дна. Потужність судна становить близько 4 МВт.
