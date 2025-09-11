Український БПЛА вивів з ладу російський корабель вартістю 60 мільйонів доларів: відео

$41.120.13
48.290.09
ukenru
05:01 • 5214 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 25865 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 68045 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 38578 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 40528 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 39256 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 71714 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 92488 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 71868 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 35643 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.8м/с
54%
756мм
Популярнi новини
Військово-лікарська експертиза ЗСУ поширюється на інші силові структури - Свириденко10 вересня, 20:09 • 6532 перегляди
Був проти допомоги Україні, закликав віддати Крим рф та критикував Зеленського: чим відомий Чарлі Кірк 10 вересня, 21:47 • 6510 перегляди
Агенти "АТЕШ" вдарили по заводу ППО у Тулі (відео)Video01:25 • 17994 перегляди
Усім педагогам щорічно виплачуватимуть винагороду за сумлінну працю - Свириденко01:44 • 4632 перегляди
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля03:46 • 4136 перегляди
Публікації
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства05:01 • 5214 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 25865 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 68045 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 71714 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 52677 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Владислав Косіняк-Камиш
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Литва
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 18756 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 83832 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 75973 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 71815 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 140221 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
The Guardian
Twitter
Ракетний комплекс "Панцир"
NASAMS

Український БПЛА вивів з ладу російський корабель вартістю 60 мільйонів доларів: відео

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Спецпризначенці ГУР МО України успішно вразили російський корабель проєкту MPSV07 біля Новоросійська. Удар бойовим безпілотником знищив апаратуру РЕР та вивів судно з ладу.

Український БПЛА вивів з ладу російський корабель вартістю 60 мільйонів доларів: відео

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України успішно вразили російський корабель під новоросійськом. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУР МО.

Деталі

10 вересня в акваторії Чорного моря спецпризначенці вистежили і атакували чергову дороговартісну військову ціль держави-агресора - корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07, що входив до складу ворожого чорноморського флоту. Удар був завданий бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління - там розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля.

В результаті удару було знищено апаратуру РЕР ворожого судна, а сам корабель виведено з ладу на ремонт, що може дорого коштувати. Примітно, що в момент удару судно здійснювало радіоелектронну розвідку та займалось патрулюванням підходів до бухти новоросійска, куди росіяни вивели залишки свого чорноморського флоту.

Додатково

Цей корабель було введено в експлуатацію 2015 році. Його вартість становить близько 60 мільйонів доларів. Як повідомили в ГУР, всього в агресора є чотири таких судна.

Даний корабель обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР.

Його можуть використовувати для обстеження дна. Потужність судна становить близько 4 МВт.

У ГУР показали відео знищення у Криму дороговартісних радарів ППО окупантів09.09.25, 15:05 • 5248 переглядiв

Євген Устименко

Війна в УкраїніТехнології
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна