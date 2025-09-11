Украинский БПЛА вывел из строя российский корабль стоимостью 60 миллионов долларов: видео
Киев • УНН
Спецназовцы ГУР МО Украины успешно поразили российский корабль проекта MPSV07 возле новороссийска. Удар боевым беспилотником уничтожил аппаратуру РЭР и вывел судно из строя.
Спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины успешно поразили российский корабль под новороссийском. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР МО.
Детали
10 сентября в акватории Черного моря спецназовцы выследили и атаковали очередную дорогостоящую военную цель государства-агрессора - корабль проекта многофункциональных судов MPSV07, входивший в состав вражеского черноморского флота. Удар был нанесен боевым беспилотником украинского производства в область мостика управления - там расположено оборудование навигации и связи корабля.
В результате удара была уничтожена аппаратура РЭР вражеского судна, а сам корабль выведен из строя на ремонт, что может дорого стоить. Примечательно, что в момент удара судно осуществляло радиоэлектронную разведку и занималось патрулированием подходов к бухте Новороссийска, куда россияне вывели остатки своего черноморского флота.
Дополнительно
Этот корабль был введен в эксплуатацию в 2015 году. Его стоимость составляет около 60 миллионов долларов. Как сообщили в ГУР, всего у агрессора есть четыре таких судна.
Данный корабль оборудован водолазными комплексами, телеуправляемыми аппаратами, гидролокатором бокового обзора, средствами РЭР.
Его могут использовать для обследования дна. Мощность судна составляет около 4 МВт.
В ГУР показали видео уничтожения в Крыму дорогостоящих радаров ПВО оккупантов09.09.2025, 15:05 • 5274 просмотра