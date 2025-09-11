$41.120.13
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностью
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства Польши
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
Украинский БПЛА вывел из строя российский корабль стоимостью 60 миллионов долларов: видео

Киев • УНН

 • 1110 просмотра

Спецназовцы ГУР МО Украины успешно поразили российский корабль проекта MPSV07 возле новороссийска. Удар боевым беспилотником уничтожил аппаратуру РЭР и вывел судно из строя.

Украинский БПЛА вывел из строя российский корабль стоимостью 60 миллионов долларов: видео

Спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины успешно поразили российский корабль под новороссийском. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР МО.

Детали

10 сентября в акватории Черного моря спецназовцы выследили и атаковали очередную дорогостоящую военную цель государства-агрессора - корабль проекта многофункциональных судов MPSV07, входивший в состав вражеского черноморского флота. Удар был нанесен боевым беспилотником украинского производства в область мостика управления - там расположено оборудование навигации и связи корабля.

В результате удара была уничтожена аппаратура РЭР вражеского судна, а сам корабль выведен из строя на ремонт, что может дорого стоить. Примечательно, что в момент удара судно осуществляло радиоэлектронную разведку и занималось патрулированием подходов к бухте Новороссийска, куда россияне вывели остатки своего черноморского флота.

Дополнительно

Этот корабль был введен в эксплуатацию в 2015 году. Его стоимость составляет около 60 миллионов долларов. Как сообщили в ГУР, всего у агрессора есть четыре таких судна.

Данный корабль оборудован водолазными комплексами, телеуправляемыми аппаратами, гидролокатором бокового обзора, средствами РЭР.

Его могут использовать для обследования дна. Мощность судна составляет около 4 МВт.

Евгений Устименко

