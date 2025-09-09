В ГУР показали видео уничтожения в Крыму дорогостоящих радаров ПВО оккупантов

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Эксклюзив
07:55 • 28166 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
07:10 • 43233 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01 • 39308 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31 • 25418 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 23529 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 25041 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 37528 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 51517 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 28798 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 50010 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.5м/с
44%
753мм
Популярные новости
На ВОТ Запорожья оккупанты угрожают уголовным преследованием за украинские телевизионные антенны - ЦНС9 сентября, 02:16 • 24293 просмотра
Шпионская сеть Беларуси раскрыта в Европе: детали операции9 сентября, 03:49 • 6314 просмотра
На ВОТ ищут предателей, помогающих отбирать жилье у украинцев - ЦНС9 сентября, 05:16 • 4648 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 24588 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 17376 просмотра
публикации
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 24660 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 43213 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
07:01 • 39292 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 51509 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 43231 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Денис Шмыгаль
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Индия
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 17444 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 26442 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 25633 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 94594 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 51885 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
Truth Social
Тесла Модель Y
Лекарственные средства

В ГУР показали видео уничтожения в Крыму дорогостоящих радаров ПВО оккупантов

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Спецназовцы ГУР уничтожили дорогостоящее оборудование ПВО оккупантов в Крыму. Поражены РЛС "Подлет" и модуль РЛМ-М комплекса "Небо-М", что значительно ослабляет возможности врага.

В ГУР показали видео уничтожения в Крыму дорогостоящих радаров ПВО оккупантов

Украинские разведчики накануне Дня военной разведки нанесли удар по двум стратегическим объектам противовоздушной обороны россии во временно оккупированном Крыму. Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, уничтожено дорогостоящее оборудование, которое враг использовал для контроля воздушного пространства. Об этом информирует ГУР в Телеграм, пишет УНН.

Детали

По данным ГУР, спецназовцы Департамента активных действий точно отработали по:

  • радиолокационной станции 48Я6-К1 "Подлет";
    • модулю РЛМ-М из состава комплекса 55Ж6М "Небо-М".

      Особенно показательным стал удар по мобильному модулю "Небо-М".

      Модуль радиолокации РЛМ-М из состава комплекса "Небо-М" спецназовцы ГУР поразили прямо во время движения – российские оккупанты как раз покидали позицию боевого дежурства 

      – сообщили в ГУР.

      Уничтожение этих радаров существенно снижает возможности оккупантов отслеживать воздушную обстановку и прикрывать Крым от украинских ударов. В ГУР подчеркнули, что такие действия являются частью системной работы по ослаблению российской ПВО на полуострове.

      ССО Украины и партизаны уничтожили ключевой объект на нефтеперерабатывающем заводе в краснодарском крае07.09.25, 18:48 • 7106 просмотров

      Степан Гафтко

      Война в Украине
      Главное управление разведки Украины
      Крым