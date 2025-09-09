В ГУР показали видео уничтожения в Крыму дорогостоящих радаров ПВО оккупантов
Киев • УНН
Спецназовцы ГУР уничтожили дорогостоящее оборудование ПВО оккупантов в Крыму. Поражены РЛС "Подлет" и модуль РЛМ-М комплекса "Небо-М", что значительно ослабляет возможности врага.
Украинские разведчики накануне Дня военной разведки нанесли удар по двум стратегическим объектам противовоздушной обороны россии во временно оккупированном Крыму. Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, уничтожено дорогостоящее оборудование, которое враг использовал для контроля воздушного пространства. Об этом информирует ГУР в Телеграм, пишет УНН.
Детали
По данным ГУР, спецназовцы Департамента активных действий точно отработали по:
- радиолокационной станции 48Я6-К1 "Подлет";
- модулю РЛМ-М из состава комплекса 55Ж6М "Небо-М".
Особенно показательным стал удар по мобильному модулю "Небо-М".
Модуль радиолокации РЛМ-М из состава комплекса "Небо-М" спецназовцы ГУР поразили прямо во время движения – российские оккупанты как раз покидали позицию боевого дежурства
Уничтожение этих радаров существенно снижает возможности оккупантов отслеживать воздушную обстановку и прикрывать Крым от украинских ударов. В ГУР подчеркнули, что такие действия являются частью системной работы по ослаблению российской ПВО на полуострове.
