ССО Украины и партизаны уничтожили ключевой объект на нефтеперерабатывающем заводе в краснодарском крае
Силы ССО ВСУ и движение сопротивления "Черная искра" уничтожили основной объект Ильского НПЗ - комплекс первичной переработки нефти ЕЛОУ-АТ-6. Это оборудование мощностью 6 миллионов тонн сырой нефти в год обеспечивало производство дизельного топлива и бензина.
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины совместно с местным движением сопротивления провели специальную операцию в краснодарском крае россии, а точнее - на нефтеперерабатывающем предприятии "Ильский НПЗ имени Шамара". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Командование ССО.
Благодаря спланированным действиям подразделений ССО и представителями движения сопротивления "Черная искра" был уничтожен основной объект, обеспечивающий функционирование целого НПЗ.
Речь идет о ЕЛОУ-АТ-6 - комплексе первичной переработки нефти мощностью 6 миллионов тонн сырой нефти в год. С помощью данной установки осуществляется обезвоживание и обессоливание сырой нефти.
Далее происходит разгонка нефти на фракции для получения различных нефтепродуктов, в частности дизельного топлива и бензина.
