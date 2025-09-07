$41.350.00
7 сентября, 06:34
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 77002 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 53747 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 76166 просмотра
ССО Украины и партизаны уничтожили ключевой объект на нефтеперерабатывающем заводе в краснодарском крае

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Силы ССО ВСУ и движение сопротивления "Черная искра" уничтожили основной объект Ильского НПЗ - комплекс первичной переработки нефти ЕЛОУ-АТ-6. Это оборудование мощностью 6 миллионов тонн сырой нефти в год обеспечивало производство дизельного топлива и бензина.

ССО Украины и партизаны уничтожили ключевой объект на нефтеперерабатывающем заводе в краснодарском крае

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины совместно с местным движением сопротивления провели специальную операцию в краснодарском крае россии, а точнее - на нефтеперерабатывающем предприятии "Ильский НПЗ имени Шамара". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Командование ССО.

Подробности

Благодаря спланированным действиям подразделений ССО и представителями движения сопротивления "Черная искра" был уничтожен основной объект, обеспечивающий функционирование целого НПЗ.

Речь идет о ЕЛОУ-АТ-6 - комплексе первичной переработки нефти мощностью 6 миллионов тонн сырой нефти в год. С помощью данной установки осуществляется обезвоживание и обессоливание сырой нефти.

Далее происходит разгонка нефти на фракции для получения различных нефтепродуктов, в частности дизельного топлива и бензина.

Атаки на нефтяные объекты в рязани и Луганске: в СБС подтвердили успешные удары05.09.25, 09:07 • 5493 просмотра

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины