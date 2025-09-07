ССО України і партизани знищили ключовий об'єкт на нафтопереробному заводі в краснодарському краї

$41.350.00
48.130.00
ukenru
7 вересня, 06:34 • 13621 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 25422 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 46276 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
6 вересня, 12:37 • 62302 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
6 вересня, 10:49 • 91895 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 77069 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 51626 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 55553 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
5 вересня, 15:10 • 74721 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 37052 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
170 боєзіткнень за добу на фронті: Сили оборони уразили пункти управління ворога
Укрзалізниця змінює маршрути на Полтавщині через наслідки російських атак
Цієї ночі знищено нафтопомпу "Транснефти" у брянській області
Пожежу на території Кабміну локалізовано, у Святошиніується гасіння
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 10:49 • 91897 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 15:10 • 74722 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Емманюель Макрон
Україна
Кривий Ріг
Кременчук
Одеса
Запоріжжя
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" Бражка
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Фейкові новини
The New York Times
Джеймс Вебб (телескоп)

ССО України і партизани знищили ключовий об'єкт на нафтопереробному заводі в краснодарському краї

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Сили ССО ЗСУ та рух опору "Чорна іскра" знищили основний об'єкт Ільського НПЗ - комплекс первинної переробки нафти ЄЛОУ-AT-6. Це обладнання потужністю 6 мільйонів тонн сирої нафти на рік забезпечувало виробництво дизельного пального та бензину.

ССО України і партизани знищили ключовий об'єкт на нафтопереробному заводі в краснодарському краї

Сили спеціальних операцій Збройних сил України разом з місцевим рухом опору здійснили спеціальну операцію у краснодарському краї росії, а точніше – на нафтопереробному підприємстві "Ільський НПЗ імені Шамара". Про це повідомляє УНН з посиланням на Командування ССО.

Деталі

Завдяки спланованим діям підрозділів ССО та представниками руху опору "Чорна іскра" було знищено основний обʼєкт, який забезпечує функціонування цілого НПЗ.

Йдеться про ЄЛОУ-AT-6 - комплекс первинної переробки нафти потужністю 6 мільйонів тонн сирої нафти на рік. За допомогою даної установки здійснюється зневоднення та знесолення сирої нафти.

Далі відбувається розгонка нафти на фракції для отримання різних нафтопродуктів, зокрема дизельного пального і бензину.

Атаки по нафтових об'єктах у рязані і Луганську: у СБС підтвердили успішні удари05.09.25, 09:07 • 5493 перегляди

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
Сили спеціальних операцій Збройних сил України