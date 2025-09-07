ССО України і партизани знищили ключовий об'єкт на нафтопереробному заводі в краснодарському краї
Київ • УНН
Сили ССО ЗСУ та рух опору "Чорна іскра" знищили основний об'єкт Ільського НПЗ - комплекс первинної переробки нафти ЄЛОУ-AT-6. Це обладнання потужністю 6 мільйонів тонн сирої нафти на рік забезпечувало виробництво дизельного пального та бензину.
Сили спеціальних операцій Збройних сил України разом з місцевим рухом опору здійснили спеціальну операцію у краснодарському краї росії, а точніше – на нафтопереробному підприємстві "Ільський НПЗ імені Шамара". Про це повідомляє УНН з посиланням на Командування ССО.
Деталі
Завдяки спланованим діям підрозділів ССО та представниками руху опору "Чорна іскра" було знищено основний обʼєкт, який забезпечує функціонування цілого НПЗ.
Йдеться про ЄЛОУ-AT-6 - комплекс первинної переробки нафти потужністю 6 мільйонів тонн сирої нафти на рік. За допомогою даної установки здійснюється зневоднення та знесолення сирої нафти.
Далі відбувається розгонка нафти на фракції для отримання різних нафтопродуктів, зокрема дизельного пального і бензину.
