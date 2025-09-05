$41.350.02
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – Веніславський
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримки
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
Атаки по нафтових об'єктах у рязані і Луганську: у СБС підтвердили успішні удари

Київ • УНН

 • 1764 перегляди

Українські дронові атаки на російські нафтопереробні заводи та нафтобази на окупованих територіях призвели до проблем з бензином в країні-агресорі. Командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді підтвердив успішні удари по рязанському НПЗ та Луганській нафтобазі.

Атаки по нафтових об'єктах у рязані і Луганську: у СБС підтвердили успішні удари

Командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді підтвердив успішні удари по рязанському НПЗ та Луганській нафтобазі. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

Бровді перерахував нещодавні атаки по ворожих НПЗ - їх здійснили 14 полк Сил безпілотних систем, а також Сили спеціальних операцій, Головне управління розвідки Міністерства оборони і інші підрозділи Сил оборони України.

"рязанський НПЗ" (рязань, рф) - нафто-наливайка 17,1 млн т на рік, 1 з 4 найбільших НПЗ рф). Візит нанесли "Жало Птахів" СБС (14 полк СБС) сумісно з ССО, ГУР та іншою складовою СОУ). "Луганська нафтобаза" - виконання "Жало Птахів" СБС (14 полк СБС)

- написав Бровді.

За його словами, дронові атаки на російські нафтопереробні заводи та нафтобази на окупованих територіях призвели до проблем з бензином в країні-агресорі.

Бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта - швидкозгореними

- написав він.

Нагадаємо

У ніч на 5 вересня над російським містом рязань лунали вибухи. Повідомлялось про атаку на місцевий нафтопереробний завод.

Також УНН повідомляв, що Сили безпілотних систем Збройних сил України впровадили електронну систему обліку, яка забезпечує публічний доступ до верифікованої інформації про роботу підрозділів. Інформація оновлюється кожні 5 хвилин.

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Збройні сили України
Україна