Атаки по нафтових об'єктах у рязані і Луганську: у СБС підтвердили успішні удари
Київ • УНН
Українські дронові атаки на російські нафтопереробні заводи та нафтобази на окупованих територіях призвели до проблем з бензином в країні-агресорі. Командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді підтвердив успішні удари по рязанському НПЗ та Луганській нафтобазі.
Деталі
Бровді перерахував нещодавні атаки по ворожих НПЗ - їх здійснили 14 полк Сил безпілотних систем, а також Сили спеціальних операцій, Головне управління розвідки Міністерства оборони і інші підрозділи Сил оборони України.
"рязанський НПЗ" (рязань, рф) - нафто-наливайка 17,1 млн т на рік, 1 з 4 найбільших НПЗ рф). Візит нанесли "Жало Птахів" СБС (14 полк СБС) сумісно з ССО, ГУР та іншою складовою СОУ). "Луганська нафтобаза" - виконання "Жало Птахів" СБС (14 полк СБС)
За його словами, дронові атаки на російські нафтопереробні заводи та нафтобази на окупованих територіях призвели до проблем з бензином в країні-агресорі.
Бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта - швидкозгореними
Нагадаємо
У ніч на 5 вересня над російським містом рязань лунали вибухи. Повідомлялось про атаку на місцевий нафтопереробний завод.
Також УНН повідомляв, що Сили безпілотних систем Збройних сил України впровадили електронну систему обліку, яка забезпечує публічний доступ до верифікованої інформації про роботу підрозділів. Інформація оновлюється кожні 5 хвилин.