Атаки по нафтових об'єктах у рязані і Луганську: у СБС підтвердили успішні удари

Командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді підтвердив успішні удари по рязанському НПЗ та Луганській нафтобазі. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Бровді перерахував нещодавні атаки по ворожих НПЗ - їх здійснили 14 полк Сил безпілотних систем, а також Сили спеціальних операцій, Головне управління розвідки Міністерства оборони і інші підрозділи Сил оборони України.

"рязанський НПЗ" (рязань, рф) - нафто-наливайка 17,1 млн т на рік, 1 з 4 найбільших НПЗ рф). Візит нанесли "Жало Птахів" СБС (14 полк СБС) сумісно з ССО, ГУР та іншою складовою СОУ). "Луганська нафтобаза" - виконання "Жало Птахів" СБС (14 полк СБС)