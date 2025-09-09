У ГУР показали відео знищення у Криму дороговартісних радарів ППО окупантів

$41.250.03
Ексклюзив
07:55 • 28166 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогін
Ексклюзив
07:10 • 43234 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ексклюзив
07:01 • 39309 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
06:31 • 25418 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35
8 вересня, 21:35 • 23529 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31
8 вересня, 17:31 • 25041 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59
8 вересня, 16:59 • 37528 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42
8 вересня, 15:42 • 51519 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану
8 вересня, 12:50
8 вересня, 12:50 • 28798 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30
8 вересня, 12:30 • 50010 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та поранені
На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують криміналом за українські телевізійні антени - ЦНС
9 вересня, 02:16
Шпигунська мережа білорусі викрита в Європі: деталі операції
9 вересня, 03:49
На ТОТ шукають зрадників, що допомагають відбирати житло в українців - ЦНС
9 вересня, 05:16
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію
07:22
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
07:45
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 24681 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:10 • 43244 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
07:01 • 39317 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 51523 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 43243 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Денис Шмигаль
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Індія
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 17471 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 26456 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 25647 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 94608 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 51896 перегляди
Шахед-136
Financial Times
Truth Social
Tesla Model Y
Лікарські засоби

У ГУР показали відео знищення у Криму дороговартісних радарів ППО окупантів

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Спецпризначенці ГУР знищили дороговартісне обладнання ППО окупантів у Криму. Уражено РЛС "Подльот" та модуль РЛМ-М комплексу "Небо-М", що значно послаблює можливості ворога.

У ГУР показали відео знищення у Криму дороговартісних радарів ППО окупантів

Українські розвідники напередодні Дня воєнної розвідки завдали удару по двох стратегічних об’єктах протиповітряної оборони росії у тимчасово окупованому Криму. Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, знищено дороговартісне обладнання, яке ворог використовував для контролю повітряного простору. Про це інформує ГУР в Телеграм, пише УНН.

Деталі

За даними ГУР, спецпризначенці Департаменту активних дій влучно відпрацювали по:

  • радіолокаційній станції 48Я6-К1 "Подльот";
    • модулю РЛМ-М зі складу комплексу 55Ж6М "Небо-М".

      Особливо показовим став удар по мобільному модулю "Небо-М".

      Модуль радіолокації РЛМ-М зі складу комплексу "нєбо-М" спецпризначенці ГУР уразили прямо під час руху – російські окупанти якраз покидали позицію бойового чергування 

      – повідомили в ГУР.

      Знищення цих радарів суттєво знижує можливості окупантів відстежувати повітряну обстановку та прикривати Крим від українських ударів. У ГУР підкреслили, що такі дії є частиною системної роботи з ослаблення російської ППО на півострові.

      ССО України і партизани знищили ключовий об'єкт на нафтопереробному заводі в краснодарському краї07.09.25, 18:48 • 7106 переглядiв

      Степан Гафтко

      Війна в Україні
      Головне управління розвідки Міністерства оборони України
      Крим