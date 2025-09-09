У ГУР показали відео знищення у Криму дороговартісних радарів ППО окупантів
Київ • УНН
Спецпризначенці ГУР знищили дороговартісне обладнання ППО окупантів у Криму. Уражено РЛС "Подльот" та модуль РЛМ-М комплексу "Небо-М", що значно послаблює можливості ворога.
Українські розвідники напередодні Дня воєнної розвідки завдали удару по двох стратегічних об’єктах протиповітряної оборони росії у тимчасово окупованому Криму. Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, знищено дороговартісне обладнання, яке ворог використовував для контролю повітряного простору. Про це інформує ГУР в Телеграм, пише УНН.
Деталі
За даними ГУР, спецпризначенці Департаменту активних дій влучно відпрацювали по:
- радіолокаційній станції 48Я6-К1 "Подльот";
- модулю РЛМ-М зі складу комплексу 55Ж6М "Небо-М".
Особливо показовим став удар по мобільному модулю "Небо-М".
Модуль радіолокації РЛМ-М зі складу комплексу "нєбо-М" спецпризначенці ГУР уразили прямо під час руху – російські окупанти якраз покидали позицію бойового чергування
Знищення цих радарів суттєво знижує можливості окупантів відстежувати повітряну обстановку та прикривати Крим від українських ударів. У ГУР підкреслили, що такі дії є частиною системної роботи з ослаблення російської ППО на півострові.
