16 сентября, 16:50 • 18795 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
16 сентября, 15:22 • 34256 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
16 сентября, 14:08 • 23441 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 39162 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
16 сентября, 10:07 • 54428 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
16 сентября, 09:54 • 25498 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
16 сентября, 09:19 • 42991 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 37177 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16888 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
16 сентября, 07:30 • 37882 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Российское рыболовецкое судно "Механик Степанов" с неисправным двигателем и отключением электроэнергии дрейфовало в проливе Эресунн. Швеция, Дания и Великобритания задействовали береговую охрану и корабли НАТО для обеспечения безопасности.

Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции

российское рыболовецкое судно зашло в пролив Эресунн у побережья Швеции. Для обеспечения безопасности к операции привлекли шведскую береговую охрану и два корабля НАТО из Дании и Великобритании. Об этом информирует УНН со ссылкой на Postimees.  

Детали

В операции в проливе Эресунн участвовала береговая охрана Швеции, а также корабли Дании и Великобритании.

Отмечается, что в субботу, 13 сентября у рыболовного судна рф "Механик Степанов", находившегося в территориальных водах Швеции, возникли проблемы с двигателем, и оно начало дрейфовать в сторону Дании. В то же время на борту произошло отключение электроэнергии.

В ВМС Дании подтвердили журналистам, что рядом с российским судном находились военные корабли Дании и Британии, но отказались комментировать саму операцию.

Напомним

Пограничный корабль рф "Сочи 500" серии "Светляк" 26 июля утром нарушил морскую границу Эстонии к востоку от острова Вайндлоо, находясь в эстонских водах около 35 минут. МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах посольства россии для вручения ноты протеста.

Украинский БПЛА вывел из строя российский корабль стоимостью 60 миллионов долларов: видео11.09.25, 08:06 • 3453 просмотра

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Электроэнергия
НАТО
Дания
Швеция
Великобритания
Эстония