Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции
Киев • УНН
Российское рыболовецкое судно "Механик Степанов" с неисправным двигателем и отключением электроэнергии дрейфовало в проливе Эресунн. Швеция, Дания и Великобритания задействовали береговую охрану и корабли НАТО для обеспечения безопасности.
российское рыболовецкое судно зашло в пролив Эресунн у побережья Швеции. Для обеспечения безопасности к операции привлекли шведскую береговую охрану и два корабля НАТО из Дании и Великобритании. Об этом информирует УНН со ссылкой на Postimees.
Детали
В операции в проливе Эресунн участвовала береговая охрана Швеции, а также корабли Дании и Великобритании.
Отмечается, что в субботу, 13 сентября у рыболовного судна рф "Механик Степанов", находившегося в территориальных водах Швеции, возникли проблемы с двигателем, и оно начало дрейфовать в сторону Дании. В то же время на борту произошло отключение электроэнергии.
В ВМС Дании подтвердили журналистам, что рядом с российским судном находились военные корабли Дании и Британии, но отказались комментировать саму операцию.
Напомним
Пограничный корабль рф "Сочи 500" серии "Светляк" 26 июля утром нарушил морскую границу Эстонии к востоку от острова Вайндлоо, находясь в эстонских водах около 35 минут. МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах посольства россии для вручения ноты протеста.
