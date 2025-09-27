Разведывательный корабль РФ шпионил за подводными кабелями Европы

$41.490.08
48.710.05
ukenru
26 сентября, 14:33 • 22922 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 43384 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 21520 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 21738 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 24013 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 22391 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 38257 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 42084 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 46094 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 29126 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
0.6м/с
82%
762мм
Популярные новости
Сейчас на столе выгодное для Украины мирное соглашение, если они не согласятся, то россия захватит всю страну - лукашенко26 сентября, 16:04 • 8448 просмотра
Заставляют драться до смерти или бросают в ямы без воды и еды: оккупанты сформировали мобильные группы для расправы над дезертирами26 сентября, 16:16 • 7302 просмотра
Европа не была так близко к началу Третьей мировой войны: захарова заявила, что Украина планирует ударить российскими дронами по странам НАТО26 сентября, 17:23 • 3936 просмотра
беларусь разместила российские ракетные комплексы "орешник" на своей территории: реакция Украины не заставила себя ждать26 сентября, 18:02 • 3330 просмотра
Доцент Одесского университета корректировала российские атаки и вербовала военных ВСУPhoto22:52 • 4114 просмотра
публикации
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 43384 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 29616 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 38257 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 42084 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 46094 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Петер Сийярто
Рустем Умеров
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Венгрия
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Германия
Реклама
УНН Lite
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 22924 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 28444 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 34131 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 36834 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 44600 просмотра
Актуальное
Facebook
Северный поток
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Разведывательный корабль РФ шпионил за подводными кабелями Европы

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Российский военный корабль "Янтарь" с осени 2023 по ноябрь 2024 года неоднократно заходил в британские и ирландские воды, останавливаясь над ключевыми коммуникационными кабелями. Судно, оснащенное подводными аппаратами, способно подключаться к кабелям для перехвата данных или закладки взрывчатки.

Разведывательный корабль РФ шпионил за подводными кабелями Европы

Российский военный корабль "Янтарь" отслеживал кабели в европейских водах. Об этом информирует издание Financial Times, передает УНН.

Детали

Отмечается, что с осени 2023-го по ноябрь 2024 года корабль неоднократно заходил в британские и ирландские воды, останавливаясь именно над районами прохождения ключевых коммуникационных кабелей.

"Янтарь" оснащен подводными аппаратами с манипуляторами, способными подключаться к военным и интернет-кабелям для перехвата данных или закладки взрывчатки. Основная его миссия - картографирование морского дна в районах расположения подводных интернет-линий, энергетических трубопроводов и военных коммуникационных кабелей, что может быть подготовкой к возможным диверсиям или военным действиям.

По оценке военно-морских экспертов, "Янтарь" предположительно выявляет критические узлы коммуникаций, повреждение которых нанесло бы наибольший ущерб.

Хотя официально судно считается "исследовательским", оно находится в подчинении Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ - структуры со столь высоким уровнем секретности, что о ее деятельности знает лишь узкий круг российских гидронавтов. В состав управления входят около 50 судов, преимущественно подводные лодки и аппараты, часть которых способна погружаться на глубину до 6000 метров.

Однако есть и надводные суда, такие как "Янтарь", которые гораздо дешевле эксплуатировать на больших расстояниях и можно использовать как платформы для подводных аппаратов и водолазов.

Учитывая это, для Европы остро стоит вопрос противодействия этой угрозе. Сейчас Британия и ее союзники, такие как Норвегия, используют военные корабли и самолеты-разведчики P-8 для наблюдения за участком между Гренландией, Исландией и Великобританией, откуда российские корабли и подводные лодки выходят в Северную Атлантику.

Напомним

российское рыболовецкое судно "Механик Степанов" с неисправным двигателем и отключением электроэнергии дрейфовало в проливе Эресунн. Швеция, Дания и Великобритания задействовали береговую охрану и корабли НАТО для обеспечения безопасности.

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Электроэнергия
Республика Ирландия
Гренландия
Financial Times
НАТО
Атлантический океан
Исландия
Дания
Швеция
Норвегия
Великобритания
Европа