Разведывательный корабль РФ шпионил за подводными кабелями Европы
Киев • УНН
Российский военный корабль "Янтарь" с осени 2023 по ноябрь 2024 года неоднократно заходил в британские и ирландские воды, останавливаясь над ключевыми коммуникационными кабелями. Судно, оснащенное подводными аппаратами, способно подключаться к кабелям для перехвата данных или закладки взрывчатки.
Российский военный корабль "Янтарь" отслеживал кабели в европейских водах. Об этом информирует издание Financial Times, передает УНН.
Детали
Отмечается, что с осени 2023-го по ноябрь 2024 года корабль неоднократно заходил в британские и ирландские воды, останавливаясь именно над районами прохождения ключевых коммуникационных кабелей.
"Янтарь" оснащен подводными аппаратами с манипуляторами, способными подключаться к военным и интернет-кабелям для перехвата данных или закладки взрывчатки. Основная его миссия - картографирование морского дна в районах расположения подводных интернет-линий, энергетических трубопроводов и военных коммуникационных кабелей, что может быть подготовкой к возможным диверсиям или военным действиям.
По оценке военно-морских экспертов, "Янтарь" предположительно выявляет критические узлы коммуникаций, повреждение которых нанесло бы наибольший ущерб.
Хотя официально судно считается "исследовательским", оно находится в подчинении Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ - структуры со столь высоким уровнем секретности, что о ее деятельности знает лишь узкий круг российских гидронавтов. В состав управления входят около 50 судов, преимущественно подводные лодки и аппараты, часть которых способна погружаться на глубину до 6000 метров.
Однако есть и надводные суда, такие как "Янтарь", которые гораздо дешевле эксплуатировать на больших расстояниях и можно использовать как платформы для подводных аппаратов и водолазов.
Учитывая это, для Европы остро стоит вопрос противодействия этой угрозе. Сейчас Британия и ее союзники, такие как Норвегия, используют военные корабли и самолеты-разведчики P-8 для наблюдения за участком между Гренландией, Исландией и Великобританией, откуда российские корабли и подводные лодки выходят в Северную Атлантику.
Напомним
