Свириденко: Минобразования и КГГА должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года

Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 43348 просмотра
Заседание Верховной Рады завершили из-за нехватки голосов15 января, 11:12 • 9996 просмотра
Отменят ли комендантский час и как обновят Пункты Несокрушимости: состоялось первое заседание штаба по ситуации в Киеве15 января, 11:34 • 7944 просмотра
Рада отклонила поправку об отмене отсрочки студентам 25+15 января, 11:42 • 20631 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать18:00 • 6932 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать18:00 • 6990 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 43372 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 49599 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 62240 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 58675 просмотра
УНН Lite
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto16:22 • 3966 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 21767 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 43602 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 77390 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 68400 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Северный поток
Хранитель

Свириденко: Минобразования и КГГА должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Кабинет министров ввел комплекс мер в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике, вызванной массированными российскими обстрелами. В частности, Минобразования и КГГА должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года.

Свириденко: Минобразования и КГГА должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года

Кабинет министров ввел комплекс мер в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике, вызванной массированными российскими обстрелами. В частности, речь идет о возможном ослаблении комендантского часа, продлении каникул, наращивании импорта электроэнергии. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Как сообщила Свириденко, энергосистема страны находится в сложных обстоятельствах из-за интенсивных российских обстрелов и самой тяжелой за 20 лет зимы, поэтому в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике правительство продолжает принимать меры для преодоления ее последствий, в частности:

Управление и координация

Первый вице-премьер - министр энергетики Денис Шмыгаль назначен руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Правительство запустило постоянно действующие штабы: общегосударственный и отдельный для города Киева и Киевской области. Они 24/7 будут координировать действия энергетиков, коммунальных служб, ГСЧС, органов местной власти и центральных органов исполнительной власти.

Образование

В Киеве Минобразования и КГГА должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года. Решение не распространяется на детские сады. МОН совместно с ОВА должны определить необходимость для всех учреждений образования временно перейти с очного обучения на дистанционное или продлить или ввести зимние каникулы до 1 февраля 2026 года - в зависимости от ситуации безопасности в регионе.

Увеличение импорта электроэнергии

Правительство создает все возможности для быстрого увеличения импорта электроэнергии - и для государственных компаний, и для бизнеса.

Пункты несокрушимости

Минразвития, МВД, ГСЧС, областные и Киевская городская военные администрации ежедневно контролируют работу Пунктов несокрушимости — их укомплектованность, наличие генераторов, связи, топлива и расходных материалов. Сейчас по всей стране развернуто более 10 тысяч пунктов, из них в Киеве - более 1200.

"В течение суток будут развернуты дополнительные Пункты несокрушимости на период сложных погодных условий и чрезвычайной ситуации. Есть еще резерв из 3300 дополнительных пунктов. На этот период также организуется питание в пунктах. О состоянии и проблемах Пунктов несокрушимости правительство информируют ежедневно", - сообщила премьер.

Резервная генерация и подключение

Минэнерго, Минразвития и Госэнергонадзор получили поручение максимально упростить подключение когенерационных установок, модульных котельных, газотурбинных и газопоршневых установок для наращивания распределенной генерации.

НКРЭКУ рекомендовано сократить сроки и упростить требования к проектной документации, техническим условиям и процедурам присоединения. О результатах Комиссия докладывает правительству в течение недели.

Резервное питание и генераторы

Минразвития, Минэнерго, МВД, ГСЧС и военные администрации в течение суток анализируют потребность в генераторах и другом резервном оборудовании в разрезе регионов.

Оборудование должно быть оперативно перераспределено туда, где оно нужно больше всего - для обеспечения работы объектов жизнеобеспечения.

Электроснабжение жилых домов Киева и Киевской области

В Киеве и Киевской области в течение суток будет проанализировано:

состояние тепло-, электро-, газо- и водоснабжения жилых домов;

отдельно - дома с электроотоплением, где сейчас отсутствует электроснабжение.

Для жителей домов в самой сложной ситуации предусмотрены резервные источники питания, подвоз воды и другая поддержка.

Дома с электроотоплением

Правительство прорабатывает возможность отнести жилые дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры - чтобы обеспечить постоянный обогрев.

Рациональное потребление электроэнергии

Все ОВА и Киевская городская военные администрации в суточный срок должны сократить потребление электроэнергии, в частности, ограничить внешнее освещение зданий и территорий, подсветку рекламы, избыточное уличное освещение.

Напомним

российская федерация стремится сделать украинские города, включая Киев, непригодными для жизни. Они намеренно бьют по украинской энергетике, а также по жилым домам в зимние морозы с целью оставить людей без света и тепла.

Ольга Розгон

