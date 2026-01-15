Свириденко: Минобразования и КГГА должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года

Кабинет министров ввел комплекс мер в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике, вызванной массированными российскими обстрелами. В частности, речь идет о возможном ослаблении комендантского часа, продлении каникул, наращивании импорта электроэнергии. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Как сообщила Свириденко, энергосистема страны находится в сложных обстоятельствах из-за интенсивных российских обстрелов и самой тяжелой за 20 лет зимы, поэтому в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике правительство продолжает принимать меры для преодоления ее последствий, в частности:

Управление и координация

Первый вице-премьер - министр энергетики Денис Шмыгаль назначен руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Правительство запустило постоянно действующие штабы: общегосударственный и отдельный для города Киева и Киевской области. Они 24/7 будут координировать действия энергетиков, коммунальных служб, ГСЧС, органов местной власти и центральных органов исполнительной власти.

Образование

В Киеве Минобразования и КГГА должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года. Решение не распространяется на детские сады. МОН совместно с ОВА должны определить необходимость для всех учреждений образования временно перейти с очного обучения на дистанционное или продлить или ввести зимние каникулы до 1 февраля 2026 года - в зависимости от ситуации безопасности в регионе.

Увеличение импорта электроэнергии

Правительство создает все возможности для быстрого увеличения импорта электроэнергии - и для государственных компаний, и для бизнеса.

Пункты несокрушимости

Минразвития, МВД, ГСЧС, областные и Киевская городская военные администрации ежедневно контролируют работу Пунктов несокрушимости — их укомплектованность, наличие генераторов, связи, топлива и расходных материалов. Сейчас по всей стране развернуто более 10 тысяч пунктов, из них в Киеве - более 1200.

"В течение суток будут развернуты дополнительные Пункты несокрушимости на период сложных погодных условий и чрезвычайной ситуации. Есть еще резерв из 3300 дополнительных пунктов. На этот период также организуется питание в пунктах. О состоянии и проблемах Пунктов несокрушимости правительство информируют ежедневно", - сообщила премьер.

Резервная генерация и подключение

Минэнерго, Минразвития и Госэнергонадзор получили поручение максимально упростить подключение когенерационных установок, модульных котельных, газотурбинных и газопоршневых установок для наращивания распределенной генерации.

НКРЭКУ рекомендовано сократить сроки и упростить требования к проектной документации, техническим условиям и процедурам присоединения. О результатах Комиссия докладывает правительству в течение недели.

Резервное питание и генераторы

Минразвития, Минэнерго, МВД, ГСЧС и военные администрации в течение суток анализируют потребность в генераторах и другом резервном оборудовании в разрезе регионов.

Оборудование должно быть оперативно перераспределено туда, где оно нужно больше всего - для обеспечения работы объектов жизнеобеспечения.

Электроснабжение жилых домов Киева и Киевской области

В Киеве и Киевской области в течение суток будет проанализировано:

состояние тепло-, электро-, газо- и водоснабжения жилых домов;

отдельно - дома с электроотоплением, где сейчас отсутствует электроснабжение.

Для жителей домов в самой сложной ситуации предусмотрены резервные источники питания, подвоз воды и другая поддержка.

Дома с электроотоплением

Правительство прорабатывает возможность отнести жилые дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры - чтобы обеспечить постоянный обогрев.

Рациональное потребление электроэнергии

Все ОВА и Киевская городская военные администрации в суточный срок должны сократить потребление электроэнергии, в частности, ограничить внешнее освещение зданий и территорий, подсветку рекламы, избыточное уличное освещение.

Напомним

российская федерация стремится сделать украинские города, включая Киев, непригодными для жизни. Они намеренно бьют по украинской энергетике, а также по жилым домам в зимние морозы с целью оставить людей без света и тепла.