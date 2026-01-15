росія прагне зробити Київ непридатним для життя, атакуючи енергетику України - NYT

російська федерація прагне зробити українські міста, включаючи Київ, непридатними для життя. Вони навмисно б’ють по українській енергетиці, а також по житлових будинках в зимові морози з метою залишити людей без світла і тепла. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Як зазначає видання, саме в той час, коли Київ увійшов в зимову холоднечу, росіяни посилили свої удари по місту з метою вивести з ладу міські системи опалення та електропостачання. Ці атаки мають на меті підірвати моральний дух населення та змусити уряд України піти на поступки в мирних переговорах.

Це не перший раз, коли Київ, місто з трьома мільйонами населення, зазнає відключень електроенергії, оскільки росія намагалася і не змогла заморозити найбільше місто України. Однак цього року російські ракетні та дронові атаки мають серйозні наслідки. Електроенергія відключена вже кілька днів поспіль. За даними міської влади, близько 500 багатоквартирних будинків взагалі не мають опалення - йдеться у публікації.

У першу зиму після повномасштабного вторгнення 2022 року москва спробувала вивести з ладу загальнонаціональну енергосистему. Але Україна впоралася з ситуацією, перенаправивши електроенергію в обхід пошкодженого обладнання.

Цього року росіяни зосередили свою увагу на трьох містах - Києві, Одесі та Дніпрі. Олександр Харченко, директор консалтингової компанії "Центр досліджень енергетичної галузі", заявив, що окупанти намагаються ізолювати ці міста від національної електромережі, а потім підірвати їхні електростанції. Обстріли повторюються приблизно кожні два тижні, щоб перешкодити ремонту.

Вони намагаються вразити райони, де проводяться ремонтні роботи. У нас багато поранених і загиблих енергетиків - заявив він.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що у ППО закінчуються боєприпаси. Найбільший дефіцит - ракети для Patriot.

Він додав, що російському диктатору володимиру путіну не потрібне населення України - йому потрібна територія без людей.

Кличко попросив жителів тимчасово переїхати до родичів в інші міста, якщо це можливо, на випадок, якщо ситуація в столиці погіршиться. Але він не закликає до повної евакуації - йдеться в публікації.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський у середу, 14 січня, повідомив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці України.

Водночас міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що наразі у столиці понад 300 багатоповерхівок залишаються без опалення, а комунальники цілодобово відновлюють пошкоджені мережі та забезпечують тепло через мобільні котельні.