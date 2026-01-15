Близько 300 багатоповерхівок Києва залишаються без опалення після атак рф - Кличко

$43.180.08
14:15 • 1870 перегляди
Що буде з цінами на продуктовий кошик - відповідь експерта
Ексклюзив
13:18 • 7412 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 38059 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 50458 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 29461 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 30280 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 49042 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 40180 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 40985 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 35176 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
У Києві через атаку рф уламки дрона влучили в 15-поверхівку: показали наслідки
15 січня, 06:59 • 27543 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей
15 січня, 07:20 • 16861 перегляди
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго
15 січня, 08:33 • 25438 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН
10:29 • 33240 перегляди
Рада відхилила правку про скасування відстрочки студентам 25+
11:42 • 14537 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН
10:29 • 33593 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 38059 перегляди
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 38059 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
15 січня, 08:08 • 50458 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 54533 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшуки
14 січня, 11:32 • 67315 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Наталія Калмикова
Ігор Терехов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Чернігівська область
Сумська область
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей
15 січня, 07:20 • 17141 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix
13 січня, 15:09 • 41466 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом Кауліцем
12 січня, 00:45 • 75378 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту
11 січня, 23:46 • 66509 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханій
10 січня, 15:04 • 70589 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
МіГ-29
Фільм

Близько 300 багатоповерхівок Києва залишаються без опалення після атак рф - Кличко

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Після масованої атаки рф понад 300 київських багатоповерхівок залишаються без опалення. Комунальники цілодобово відновлюють мережі, а енергетики працюють над стабілізацією енергопостачання.

Близько 300 багатоповерхівок Києва залишаються без опалення після атак рф - Кличко

У Києві понад 300 багатоповерхівок залишаються без опалення, а комунальники цілодобово відновлюють пошкоджені мережі та забезпечують тепло через мобільні котельні. Про це повідомляє столичний мер Віталій Кличко, пише УНН.

На сьогодні близько 300 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення. (З тих 6000, де не було теплопостачання після масованої атаки на столицю 9 січня). Комунальники продовжують цілодобово ремонтувати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру

- йдеться у повідомленні.

Кличко зазначив, що ситуація з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною. Наразі Київ живе за екстреними графіками відключень світла. Погодинні графіки не діють. Енергетики теж працюють 24/7, долаючи наслідки надзвичайної ситуації. 

Нагадаю, місто заживило обʼєкти критичної інфраструктури потужними генераторами та мобільними котельнями. Підʼєднують до генераторів і теплопункти деяких великих багатоповерхівок, де немає тепла і світла вже шосту добу. Працюють у столиці понад 1200 пунктів обігріву

- додав Кличко.

Чи скасують комендантську годину та як оновлять Пункти Незламності: відбулось перше засідання штабу щодо ситуації в Києві15.01.26, 13:34 • 3194 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКиїв
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Віталій Кличко
Київ