Близько 300 багатоповерхівок Києва залишаються без опалення після атак рф - Кличко

У Києві понад 300 багатоповерхівок залишаються без опалення, а комунальники цілодобово відновлюють пошкоджені мережі та забезпечують тепло через мобільні котельні. Про це повідомляє столичний мер Віталій Кличко, пише УНН.

На сьогодні близько 300 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення. (З тих 6000, де не було теплопостачання після масованої атаки на столицю 9 січня). Комунальники продовжують цілодобово ремонтувати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру - йдеться у повідомленні.

Кличко зазначив, що ситуація з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною. Наразі Київ живе за екстреними графіками відключень світла. Погодинні графіки не діють. Енергетики теж працюють 24/7, долаючи наслідки надзвичайної ситуації.

Нагадаю, місто заживило обʼєкти критичної інфраструктури потужними генераторами та мобільними котельнями. Підʼєднують до генераторів і теплопункти деяких великих багатоповерхівок, де немає тепла і світла вже шосту добу. Працюють у столиці понад 1200 пунктів обігріву - додав Кличко.

