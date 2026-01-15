Около 300 многоэтажек Киева остаются без отопления после атак рф - Кличко

В Киеве более 300 многоэтажек остаются без отопления, а коммунальщики круглосуточно восстанавливают поврежденные сети и обеспечивают тепло через мобильные котельные. Об этом сообщает столичный мэр Виталий Кличко, пишет УНН.

На сегодня около 300 многоэтажных домов Киева остаются без отопления. (Из тех 6000, где не было теплоснабжения после массированной атаки на столицу 9 января). Коммунальщики продолжают круглосуточно ремонтировать поврежденную врагом критическую инфраструктуру - говорится в сообщении.

Кличко отметил, что ситуация с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается очень сложной. Сейчас Киев живет по экстренным графикам отключений света. Почасовые графики не действуют. Энергетики тоже работают 24/7, преодолевая последствия чрезвычайной ситуации.

Напомню, город запитал объекты критической инфраструктуры мощными генераторами и мобильными котельными. Подключают к генераторам и теплопункты некоторых крупных многоэтажек, где нет тепла и света уже шестые сутки. Работают в столице более 1200 пунктов обогрева - добавил Кличко.

Отменят ли комендантский час и как обновят Пункты Несокрушимости: состоялось первое заседание штаба по ситуации в Киеве