Около 300 многоэтажек Киева остаются без отопления после атак рф - Кличко

14:15 • 1814 просмотра
Что будет с ценами на продуктовую корзину – ответ эксперта
Эксклюзив
13:18 • 7274 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 37938 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 50340 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 29406 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 30251 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 49016 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 40171 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 40969 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 35164 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
В Киеве из-за атаки рф обломки дрона попали в 15-этажку: показали последствияPhoto15 января, 06:59 • 27544 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 16864 просмотра
Киев и область до сих пор без графиков, из-за новых атак рф обесточивания на Житомирщине и Харьковщине - Минэнерго15 января, 08:33 • 25441 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН10:29 • 33242 просмотра
Рада отклонила поправку об отмене отсрочки студентам 25+11:42 • 14539 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН10:29 • 33494 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 37954 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 50355 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 54474 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 67250 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Наталья Калмыкова
Игорь Терехов
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Черниговская область
Сумская область
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 17055 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 41437 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 75348 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 66484 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 70565 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Микоян МиГ-29
Фильм

Около 300 многоэтажек Киева остаются без отопления после атак рф - Кличко

Киев • УНН

 • 58 просмотра

После массированной атаки РФ более 300 киевских многоэтажек остаются без отопления. Коммунальщики круглосуточно восстанавливают сети, а энергетики работают над стабилизацией энергоснабжения.

Около 300 многоэтажек Киева остаются без отопления после атак рф - Кличко

В Киеве более 300 многоэтажек остаются без отопления, а коммунальщики круглосуточно восстанавливают поврежденные сети и обеспечивают тепло через мобильные котельные. Об этом сообщает столичный мэр Виталий Кличко, пишет УНН.

На сегодня около 300 многоэтажных домов Киева остаются без отопления. (Из тех 6000, где не было теплоснабжения после массированной атаки на столицу 9 января). Коммунальщики продолжают круглосуточно ремонтировать поврежденную врагом критическую инфраструктуру

- говорится в сообщении.

Кличко отметил, что ситуация с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается очень сложной. Сейчас Киев живет по экстренным графикам отключений света. Почасовые графики не действуют. Энергетики тоже работают 24/7, преодолевая последствия чрезвычайной ситуации. 

Напомню, город запитал объекты критической инфраструктуры мощными генераторами и мобильными котельными. Подключают к генераторам и теплопункты некоторых крупных многоэтажек, где нет тепла и света уже шестые сутки. Работают в столице более 1200 пунктов обогрева

- добавил Кличко.

Отменят ли комендантский час и как обновят Пункты Несокрушимости: состоялось первое заседание штаба по ситуации в Киеве15.01.26, 13:34 • 3186 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКиев
