россия стремится сделать Киев непригодным для жизни, атакуя энергетику Украины - NYT

Киев • УНН

 • 16 просмотра

россия усиливает атаки на украинские города, в частности Киев, Одессу и Днепр, чтобы вывести из строя системы отопления и электроснабжения. Цель этих действий - подорвать моральный дух населения и заставить Украину пойти на уступки в мирных переговорах.

россия стремится сделать Киев непригодным для жизни, атакуя энергетику Украины - NYT

российская федерация стремится сделать украинские города, включая Киев, непригодными для жизни. Они намеренно бьют по украинской энергетике, а также по жилым домам в зимние морозы с целью оставить людей без света и тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Как отмечает издание, именно в то время, когда Киев вошел в зимнюю стужу, россияне усилили свои удары по городу с целью вывести из строя городские системы отопления и электроснабжения. Эти атаки имеют целью подорвать моральный дух населения и заставить правительство Украины пойти на уступки в мирных переговорах.

Это не первый раз, когда Киев, город с тремя миллионами населения, испытывает отключения электроэнергии, поскольку россия пыталась и не смогла заморозить крупнейший город Украины. Однако в этом году российские ракетные и дроновые атаки имеют серьезные последствия. Электроэнергия отключена уже несколько дней подряд. По данным городских властей, около 500 многоквартирных домов вообще не имеют отопления

- говорится в публикации.

В первую зиму после полномасштабного вторжения 2022 года москва попыталась вывести из строя общенациональную энергосистему. Но Украина справилась с ситуацией, перенаправив электроэнергию в обход поврежденного оборудования.

В этом году россияне сосредоточили свое внимание на трех городах - Киеве, Одессе и Днепре. Александр Харченко, директор консалтинговой компании "Центр исследований энергетической отрасли", заявил, что оккупанты пытаются изолировать эти города от национальной электросети, а затем подорвать их электростанции. Обстрелы повторяются примерно каждые две недели, чтобы помешать ремонту.

Они пытаются поразить районы, где проводятся ремонтные работы. У нас много раненых и погибших энергетиков

 - заявил он.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что у ПВО заканчиваются боеприпасы. Самый большой дефицит - ракеты для Patriot.

Он добавил, что российскому диктатору владимиру путину не нужно население Украины - ему нужна территория без людей.

Кличко попросил жителей временно переехать к родственникам в другие города, если это возможно, на случай, если ситуация в столице ухудшится. Но он не призывает к полной эвакуации

 - говорится в публикации.

Напомним

Президент Владимир Зеленский в среду, 14 января, сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике Украины.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сейчас в столице более 300 многоэтажек остаются без отопления, а коммунальщики круглосуточно восстанавливают поврежденные сети и обеспечивают тепло через мобильные котельные.

