14:15
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Свириденко: Міносвіти і КМДА мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Кабінет міністрів запровадив комплекс заходів у зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергетиці, спричиненою масованими російськими обстрілами. Зокрема, Міносвіти і КМДА мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року.

Свириденко: Міносвіти і КМДА мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року

Кабінет міністрів запровадив комплекс заходів у зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергетиці, спричиненою масованими російськими обстрілами. Зокрема, мова йде про можливе послаблення комендантської години, продовження канікул, нарощування імпорту електроенергії. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Як повідомила Свириденко, енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму, тому у звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків, зокрема:

Управління і координація

Перший віцепремʼєр - міністр енергетики Денис Шмигаль призначений керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Уряд запустив постійно діючі штаби: загальнодержавний та окремий для міста Києва та Київської області. Вони 24/7 координуватимуть дії енергетиків, комунальних служб, ДСНС, органів місцевої влади та центральних органів виконавчої влади.

Освіта

У Києві Міносвіти і КМДА мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року. Рішення не поширюється на дитячі садки. МОН разом з ОВА мають визначити необхідність для усіх закладів освіти тимчасово перейти з очного навчання на дистанційне або продовжити чи запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року - залежно від безпекової ситуації в регіоні.

Збільшення імпорту електроенергії

Уряд створює всі можливості для швидкого збільшення імпорту електроенергії - і для державних компаній, і для бізнесу.

Пункти незламності

Мінрозвитку, МВС, ДСНС, обласні та Київська міська військові адміністрації щоденно контролюють роботу Пунктів незламності — їх укомплектованість, наявність генераторів, звʼязку, пального та витратних матеріалів. Зараз по всій країні розгорнуті понад 10 тисяч пунктів, з них у Києві - понад 1200.

"Упродовж доби буде розгорнуто додаткові Пункти незламності на період складних погодних умов і надзвичайної ситуації. Маємо ще резерв з 3300 додаткових пунктів. На цей період також організовується харчування в пунктах. Про стан і проблеми Пунктів незламності уряд інформують щоденно", - повідомила прем’єр.

Резервна генерація та підключення

Міненерго, Мінрозвитку та Держенергонагляд отримали доручення максимально спростити підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних і газопоршневих установок для нарощення розподіленої генерації.

НКРЕКП рекомендовано скоротити строки та спростити вимоги до проєктної документації, технічних умов і процедур приєднання. Про результати Комісія доповідає уряду протягом тижня.

Резервне живлення та генератори

Мінрозвитку, Міненерго, МВС, ДСНС та військові адміністрації протягом доби аналізують потребу в генераторах та іншому резервному обладнанні в розрізі регіонів.

Обладнання має бути оперативно перерозподілене туди, де воно потрібне найбільше - для забезпечення роботи обʼєктів життєзабезпечення.

Заживлення житлових будинків Києва і Київської області

У Києві та Київській області впродовж доби буде проаналізовано:

стан тепло-, електро-, газо- та водопостачання житлових будинків;

окремо - будинки з електроопаленням, де наразі відсутнє електропостачання.

Для мешканців будинків у найскладнішій ситуації передбачені резервні джерела живлення, підвезення води та інша підтримка.

Будинки з електроопаленням

Уряд опрацьовує можливість віднести житлові будинки з електроопаленням до обʼєктів критичної інфраструктури - щоб забезпечити постійний обігрів.

Раціональне споживання електроенергії

Усі ОВА та Київська міська військові адміністрації у добовий строк мають скоротити споживання електроенергії, зокрема, обмежити зовнішнє освітлення будівель і територій, підсвітку реклами, надлишкове вуличне освітлення.

Нагадаємо

російська федерація прагне зробити українські міста, включаючи Київ, непридатними для життя. Вони навмисно б’ють по українській енергетиці, а також по житлових будинках в зимові морози з метою залишити людей без світла і тепла.

Ольга Розгон

ПолітикаОсвіта
Морози в Україні
Техніка
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київська область
Міністерство освіти і науки України
Київська міська державна адміністрація
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Міністерство внутрішніх справ України
Денис Шмигаль
Київ