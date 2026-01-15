В центре Киева завтра ограничат движение из-за мероприятий с участием иностранных делегаций 15 января 2026

В центре Киева 16 сентября будут действовать временные ограничения дорожного движения в связи с охранными мероприятиями с участием иностранных делегаций. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

16 января 2026 года, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в центральной части Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения - говорится в сообщении.

Граждан просят учитывать информацию об ограничениях во время своего перемещения.

Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года