В центре Киева завтра ограничат движение из-за мероприятий с участием иностранных делегаций 15 января 2026
Киев • УНН
16 сентября в центре Киева временно ограничат движение транспорта. Это связано с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.
В центре Киева 16 сентября будут действовать временные ограничения дорожного движения в связи с охранными мероприятиями с участием иностранных делегаций. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.
16 января 2026 года, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в центральной части Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения
Граждан просят учитывать информацию об ограничениях во время своего перемещения.
