14:15 • 6848 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
13:18 • 13756 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 44825 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 57278 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 32517 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 31659 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 50538 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 40962 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 42107 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 36513 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
В центре Киева завтра ограничат движение из-за мероприятий с участием иностранных делегаций 15 января 2026

Киев • УНН

 • 8 просмотра

16 сентября в центре Киева временно ограничат движение транспорта. Это связано с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

В центре Киева завтра ограничат движение из-за мероприятий с участием иностранных делегаций

В центре Киева 16 сентября будут действовать временные ограничения дорожного движения в связи с охранными мероприятиями с участием иностранных делегаций. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

16 января 2026 года, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в центральной части Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения

- говорится в сообщении.

Граждан просят учитывать информацию об ограничениях во время своего перемещения.

Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года15.01.26, 08:16 • 31659 просмотров

Ольга Розгон

