Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
13:18 • 13784 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
15 січня, 08:19 • 44864 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 57321 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
15 січня, 07:52 • 32533 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 31665 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 50548 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 40970 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 42117 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 36517 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
У центрі Києва завтра обмежать рух через заходи за участю іноземних делегацій 15 січня 2026

Київ • УНН

 • 32 перегляди

16 вересня у центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту. Це пов'язано з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

У центрі Києва завтра обмежать рух через заходи за участю іноземних делегацій

У центрі Києва 16 вересня діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху у зв’язку з охоронними заходами за участю іноземних делегацій. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

16 січня 2026 року, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у центральній частині Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху

- йдеться у повідомленні.

Громадян просять враховувати інформацію про обмеження під час свого переміщення.

Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року15.01.26, 08:16 • 31667 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКиїв
Київ