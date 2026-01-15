У центрі Києва завтра обмежать рух через заходи за участю іноземних делегацій 15 січня 2026

У центрі Києва 16 вересня діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху у зв’язку з охоронними заходами за участю іноземних делегацій. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

16 січня 2026 року, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у центральній частині Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху - йдеться у повідомленні.

Громадян просять враховувати інформацію про обмеження під час свого переміщення.

Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року