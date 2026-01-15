У центрі Києва завтра обмежать рух через заходи за участю іноземних делегацій 15 січня 2026
Київ • УНН
16 вересня у центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту. Це пов'язано з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.
16 січня 2026 року, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у центральній частині Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху
Громадян просять враховувати інформацію про обмеження під час свого переміщення.
