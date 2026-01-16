Иранский диссидент предупреждает о «жестокой резне» в Иране и призывает мир вмешаться
Ирано-американская активистка Масих Алинежад призвала Совет Безопасности ООН к немедленному вмешательству в ситуацию в Иране. Она предупредила об угрозе масштабного кровопролития, если не будут приняты решительные меры.
Во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН ирано-американская активистка Масих Алинежад выступила с жестким призывом к международному сообществу. Она сравнила действия иранского режима с методами боевиков "Исламского государства" и предупредила об угрозе масштабного кровопролития в стране. Об этом пишет УНН со ссылкой на AP.
Масих Алинежад подчеркнула, что Исламская Республика заслуживает такого же отношения, как и террористические группировки, поскольку только решительные шаги могут остановить насилие. Она подчеркнула, что нынешняя ситуация требует от мира немедленного вмешательства.
Вот так вы спасаете невинные жизни
Требование реальной поддержки вместо заявлений
Диссидентка отметила, что иранский народ демонстрирует единство в стремлении к свободе, однако обычные граждане остаются беззащитными перед вооруженной армией. Алинежад призвала членов Совбеза перейти от формальных протестов к конкретным шагам.
Перед лицом иранского военного оружия они хотят действий, а не пустых слов и пустых осуждений
