22:04 • 788 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 11991 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 21292 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 53359 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 66038 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 36347 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 33146 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 52252 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 41903 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 43882 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
публикации
Эксклюзивы
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 53363 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 66042 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 59875 просмотра
Иранский диссидент предупреждает о «жестокой резне» в Иране и призывает мир вмешаться

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Ирано-американская активистка Масих Алинежад призвала Совет Безопасности ООН к немедленному вмешательству в ситуацию в Иране. Она предупредила об угрозе масштабного кровопролития, если не будут приняты решительные меры.

Иранский диссидент предупреждает о «жестокой резне» в Иране и призывает мир вмешаться

Во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН ирано-американская активистка Масих Алинежад выступила с жестким призывом к международному сообществу. Она сравнила действия иранского режима с методами боевиков "Исламского государства" и предупредила об угрозе масштабного кровопролития в стране. Об этом пишет УНН со ссылкой на AP.

Подробности

Масих Алинежад подчеркнула, что Исламская Республика заслуживает такого же отношения, как и террористические группировки, поскольку только решительные шаги могут остановить насилие. Она подчеркнула, что нынешняя ситуация требует от мира немедленного вмешательства.

В Белом доме заявили, что 800 казней, запланированных в Иране, были остановлены15.01.26, 21:10 • 1810 просмотров

Вот так вы спасаете невинные жизни 

- заявила активистка, добавив, что без "серьезных мер" в Иране начнется "жестокая резня", последствия которой будут катастрофическими.

Требование реальной поддержки вместо заявлений

Диссидентка отметила, что иранский народ демонстрирует единство в стремлении к свободе, однако обычные граждане остаются беззащитными перед вооруженной армией. Алинежад призвала членов Совбеза перейти от формальных протестов к конкретным шагам.

Перед лицом иранского военного оружия они хотят действий, а не пустых слов и пустых осуждений

- подытожила она. 

Россия в ООН обвинила США во вмешательстве в дела Ирана и попытке свержения правительства16.01.26, 00:13 • 276 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Иран