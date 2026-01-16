Иранский диссидент предупреждает о «жестокой резне» в Иране и призывает мир вмешаться

Во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН ирано-американская активистка Масих Алинежад выступила с жестким призывом к международному сообществу. Она сравнила действия иранского режима с методами боевиков "Исламского государства" и предупредила об угрозе масштабного кровопролития в стране. Об этом пишет УНН со ссылкой на AP.

Подробности

Масих Алинежад подчеркнула, что Исламская Республика заслуживает такого же отношения, как и террористические группировки, поскольку только решительные шаги могут остановить насилие. Она подчеркнула, что нынешняя ситуация требует от мира немедленного вмешательства.

В Белом доме заявили, что 800 казней, запланированных в Иране, были остановлены

Вот так вы спасаете невинные жизни - заявила активистка, добавив, что без "серьезных мер" в Иране начнется "жестокая резня", последствия которой будут катастрофическими.

Требование реальной поддержки вместо заявлений

Диссидентка отметила, что иранский народ демонстрирует единство в стремлении к свободе, однако обычные граждане остаются беззащитными перед вооруженной армией. Алинежад призвала членов Совбеза перейти от формальных протестов к конкретным шагам.

Перед лицом иранского военного оружия они хотят действий, а не пустых слов и пустых осуждений - подытожила она.

