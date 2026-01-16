Іранський дисидент попереджає про "жорстоку різанину" в Ірані та закликає світ втрутитися

$43.180.08
50.320.20
ukenru
22:04 • 838 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 12031 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 21330 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 53401 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 66079 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 36352 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 33148 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 52256 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 41904 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 43892 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Луцьку чоловік вистрелив у поліцейського, який прикрив жінку з дитиною15 січня, 12:54 • 4990 перегляди
МЗС викликає для пояснень голову делегації МКЧХ через ганебні заяви про удари по інфраструктурі рф15 січня, 13:25 • 4318 перегляди
Особливо складна ситуація в Києві – час міською владою втрачено: Зеленський про ситуацію в енергетиці15 січня, 13:40 • 4502 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 7434 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати18:00 • 11484 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати18:00 • 11511 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 45439 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 53401 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 66079 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 59882 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Іран
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 7472 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 22507 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 44295 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 78061 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 69028 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Техніка
Дипломатка
Fox News

Іранський дисидент попереджає про "жорстоку різанину" в Ірані та закликає світ втрутитися

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Ірано-американська активістка Масіх Алінежад закликала Раду Безпеки ООН до негайного втручання в ситуацію в Ірані. Вона попередила про загрозу масштабного кровопролиття, якщо не будуть вжиті рішучі заходи.

Іранський дисидент попереджає про "жорстоку різанину" в Ірані та закликає світ втрутитися

Під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН ірано-американська активістка Масіх Алінежад виступила з жорстким закликом до міжнародної спільноти. Вона порівняла дії іранського режиму з методами бойовиків "Ісламської держави" та попередила про загрозу масштабного кровопролиття в країні. Про це пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Масіх Алінежад наголосила, що Ісламська Республіка заслуговує на таке ж ставлення, як і терористичні угруповання, оскільки лише рішучі кроки можуть зупинити насильство. Вона підкреслила, що нинішня ситуація вимагає від світу негайного втручання.

У Білому домі заявили, що 800 страт, запланованих в Ірані, було зупинено15.01.26, 21:10 • 1810 переглядiв

Ось так ви рятуєте невинні життя 

- заявила активістка, додавши, що без "серйозних заходів" в Ірані розпочнеться "жорстока різанина", наслідки якої будуть катастрофічними.

Вимога реальної підтримки замість заяв

Дисидентка зазначила, що іранський народ демонструє єдність у прагненні до свободи, проте звичайні громадяни залишаються беззахисними перед озброєною армією. Алінежад закликала членів Радбезу перейти від формальних протестів до конкретних кроків.

Перед обличчям іранської військової зброї вони хочуть дій, а не порожніх слів і порожніх засуджень

- підсумувала вона. 

росія в ООН звинуватила США у втручанні у справи Ірану та спробі повалення уряду16.01.26, 00:13 • 300 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Рада Безпеки ООН
Іран