Іранський дисидент попереджає про "жорстоку різанину" в Ірані та закликає світ втрутитися
Київ • УНН
Ірано-американська активістка Масіх Алінежад закликала Раду Безпеки ООН до негайного втручання в ситуацію в Ірані. Вона попередила про загрозу масштабного кровопролиття, якщо не будуть вжиті рішучі заходи.
Під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН ірано-американська активістка Масіх Алінежад виступила з жорстким закликом до міжнародної спільноти. Вона порівняла дії іранського режиму з методами бойовиків "Ісламської держави" та попередила про загрозу масштабного кровопролиття в країні. Про це пише УНН з посиланням на AP.
Масіх Алінежад наголосила, що Ісламська Республіка заслуговує на таке ж ставлення, як і терористичні угруповання, оскільки лише рішучі кроки можуть зупинити насильство. Вона підкреслила, що нинішня ситуація вимагає від світу негайного втручання.
Ось так ви рятуєте невинні життя
Вимога реальної підтримки замість заяв
Дисидентка зазначила, що іранський народ демонструє єдність у прагненні до свободи, проте звичайні громадяни залишаються беззахисними перед озброєною армією. Алінежад закликала членів Радбезу перейти від формальних протестів до конкретних кроків.
Перед обличчям іранської військової зброї вони хочуть дій, а не порожніх слів і порожніх засуджень
