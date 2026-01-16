Іранський дисидент попереджає про "жорстоку різанину" в Ірані та закликає світ втрутитися

Під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН ірано-американська активістка Масіх Алінежад виступила з жорстким закликом до міжнародної спільноти. Вона порівняла дії іранського режиму з методами бойовиків "Ісламської держави" та попередила про загрозу масштабного кровопролиття в країні. Про це пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Масіх Алінежад наголосила, що Ісламська Республіка заслуговує на таке ж ставлення, як і терористичні угруповання, оскільки лише рішучі кроки можуть зупинити насильство. Вона підкреслила, що нинішня ситуація вимагає від світу негайного втручання.

У Білому домі заявили, що 800 страт, запланованих в Ірані, було зупинено

Ось так ви рятуєте невинні життя - заявила активістка, додавши, що без "серйозних заходів" в Ірані розпочнеться "жорстока різанина", наслідки якої будуть катастрофічними.

Вимога реальної підтримки замість заяв

Дисидентка зазначила, що іранський народ демонструє єдність у прагненні до свободи, проте звичайні громадяни залишаються беззахисними перед озброєною армією. Алінежад закликала членів Радбезу перейти від формальних протестів до конкретних кроків.

Перед обличчям іранської військової зброї вони хочуть дій, а не порожніх слів і порожніх засуджень - підсумувала вона.

росія в ООН звинуватила США у втручанні у справи Ірану та спробі повалення уряду