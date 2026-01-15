Генштаб: Силы обороны отбили более 160 атак, наиболее горячо на Покровском и Гуляйпольском направлениях

С начала суток 15 января зафиксировано 161 боевое столкновение на фронте. Противник активно применял авиацию, сбросив 160 управляемых авиабомб, и совершил почти 5000 ударов дронами-камикадзе по позициям украинских войск и гражданским объектам. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Детали

На Покровском направлении зафиксирована наибольшая интенсивность боев - враг 41 раз пытался потеснить украинские подразделения в районах Мирнограда, Покровска и окрестных населенных пунктов. По предварительным данным, здесь ликвидировано и ранено 136 оккупантов, уничтожено и поражено десятки единиц техники, включая спецтехнику и средства РЭБ.

На Константиновском направлении украинские защитники отбили 21 штурм, на Лиманском - 17 атак, а на Южно-Слобожанском продолжаются бои вблизи Волчанска и Старицы. Также стабильной остается ситуация на Купянском, Славянском и Краматорском направлениях, где все попытки продвижения захватчиков были остановлены или продолжаются единичные столкновения.

Ситуация на южном фланге

Напряженной остается ситуация на Гуляйпольском направлении, где воины отбивали 25 атак в районах Гуляйполя и Сладкого. Враг сопровождал штурмы массированными авиаударами по прилегающим населенным пунктам. На Ореховском направлении произошло пять боестолкновений, в частности в районах Степногорска и Каменского. На Приднепровском направлении попытка оккупантов приблизиться к позициям Сил обороны оказалась неудачной.

