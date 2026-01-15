Генштаб: Силы обороны отбили более 160 атак, наиболее горячо на Покровском и Гуляйпольском направлениях
Киев • УНН
С начала суток 15 января зафиксировано 161 боевое столкновение на фронте. Враг применил авиацию, сбросив 160 управляемых авиабомб, и совершил почти 5000 ударов дронами-камикадзе.
С начала суток 15 января зафиксировано 161 боевое столкновение на фронте. Противник активно применял авиацию, сбросив 160 управляемых авиабомб, и совершил почти 5000 ударов дронами-камикадзе по позициям украинских войск и гражданским объектам. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.
Детали
На Покровском направлении зафиксирована наибольшая интенсивность боев - враг 41 раз пытался потеснить украинские подразделения в районах Мирнограда, Покровска и окрестных населенных пунктов. По предварительным данным, здесь ликвидировано и ранено 136 оккупантов, уничтожено и поражено десятки единиц техники, включая спецтехнику и средства РЭБ.
Генштаб: российские войска потеряли 1150 солдат и 929 БПЛА за сутки15.01.26, 07:30 • 4482 просмотра
На Константиновском направлении украинские защитники отбили 21 штурм, на Лиманском - 17 атак, а на Южно-Слобожанском продолжаются бои вблизи Волчанска и Старицы. Также стабильной остается ситуация на Купянском, Славянском и Краматорском направлениях, где все попытки продвижения захватчиков были остановлены или продолжаются единичные столкновения.
Ситуация на южном фланге
Напряженной остается ситуация на Гуляйпольском направлении, где воины отбивали 25 атак в районах Гуляйполя и Сладкого. Враг сопровождал штурмы массированными авиаударами по прилегающим населенным пунктам. На Ореховском направлении произошло пять боестолкновений, в частности в районах Степногорска и Каменского. На Приднепровском направлении попытка оккупантов приблизиться к позициям Сил обороны оказалась неудачной.
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях13.01.26, 10:22 • 35296 просмотров