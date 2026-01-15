$43.180.08
15 января, 14:15 • 10428 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 18171 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 50058 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 62723 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 34975 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 32596 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 51599 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 41565 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 43183 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 37980 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
Генштаб: Силы обороны отбили более 160 атак, наиболее горячо на Покровском и Гуляйпольском направлениях

Киев • УНН

 • 20 просмотра

С начала суток 15 января зафиксировано 161 боевое столкновение на фронте. Враг применил авиацию, сбросив 160 управляемых авиабомб, и совершил почти 5000 ударов дронами-камикадзе.

Генштаб: Силы обороны отбили более 160 атак, наиболее горячо на Покровском и Гуляйпольском направлениях

С начала суток 15 января зафиксировано 161 боевое столкновение на фронте. Противник активно применял авиацию, сбросив 160 управляемых авиабомб, и совершил почти 5000 ударов дронами-камикадзе по позициям украинских войск и гражданским объектам. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Детали

На Покровском направлении зафиксирована наибольшая интенсивность боев - враг 41 раз пытался потеснить украинские подразделения в районах Мирнограда, Покровска и окрестных населенных пунктов. По предварительным данным, здесь ликвидировано и ранено 136 оккупантов, уничтожено и поражено десятки единиц техники, включая спецтехнику и средства РЭБ.

Генштаб: российские войска потеряли 1150 солдат и 929 БПЛА за сутки15.01.26, 07:30 • 4482 просмотра

На Константиновском направлении украинские защитники отбили 21 штурм, на Лиманском - 17 атак, а на Южно-Слобожанском продолжаются бои вблизи Волчанска и Старицы. Также стабильной остается ситуация на Купянском, Славянском и Краматорском направлениях, где все попытки продвижения захватчиков были остановлены или продолжаются единичные столкновения.

Ситуация на южном фланге

Напряженной остается ситуация на Гуляйпольском направлении, где воины отбивали 25 атак в районах Гуляйполя и Сладкого. Враг сопровождал штурмы массированными авиаударами по прилегающим населенным пунктам. На Ореховском направлении произошло пять боестолкновений, в частности в районах Степногорска и Каменского. На Приднепровском направлении попытка оккупантов приблизиться к позициям Сил обороны оказалась неудачной. 

Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях13.01.26, 10:22 • 35296 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Война в Украине
Волчанск
Покровск
Мирноград
Степнохирск
Гуляйполе
Украина