15 січня, 14:15 • 10457 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 18238 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 50161 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 62835 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 35013 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 32604 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 51604 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 41568 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 43199 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 38008 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Генштаб: Сили оборони відбили понад 160 атак, найгарячіше на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Київ • УНН

 • 38 перегляди

З початку доби 15 січня зафіксовано 161 бойове зіткнення на фронті. Ворог застосував авіацію, скинувши 160 керованих авіабомб, та здійснив майже 5000 ударів дронами-камікадзе.

Генштаб: Сили оборони відбили понад 160 атак, найгарячіше на Покровському та Гуляйпільському напрямках

З початку доби 15 січня зафіксовано 161 бойове зіткнення на фронті. Противник активно застосовував авіацію, скинувши 160 керованих авіабомб, та здійснив майже 5000 ударів дронами-камікадзе по позиціях українських військ і цивільних об’єктах. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Деталі

На Покровському напрямку зафіксовано найбільшу інтенсивність боїв - ворог 41 раз намагався потіснити українські підрозділи в районах Мирнограда, Покровська та навколишніх населених пунктів. За попередніми даними, тут ліквідовано та поранено 136 окупантів, знищено та уражено десятки одиниць техніки, включаючи спецтехніку та засоби РЕБ.

Генштаб: російські війська втратили 1150 солдатів та 929 БпЛА за добу15.01.26, 07:30 • 4484 перегляди

На Костянтинівському напрямку українські захисники відбили 21 штурм, на Лиманському - 17 атак, а на Південно-Слобожанському тривають бої поблизу Вовчанська та Стариці. Також стабільною залишається ситуація на Куп’янському, Слов’янському та Краматорському напрямках, де всі спроби просування загарбників були зупинені або тривають поодинокі зіткнення.

Ситуація на південному фланзі

Напруженою залишається ситуація на Гуляйпільському напрямку, де воїни відбивали 25 атак у районах Гуляйполя та Солодкого. Ворог супроводжував штурми масованими авіаударами по прилеглих населених пунктах. На Оріхівському напрямку відбулося п'ять боєзіткнень, зокрема у районах Степногірська та Кам’янського. На Придніпровському напрямку спроба окупантів наблизитися до позицій Сил оборони виявилася невдалою. 

Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях13.01.26, 10:22 • 35300 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Вовчанськ
Покровськ
Мирноград
Степногірськ
Гуляйполе
Україна