Генштаб: Сили оборони відбили понад 160 атак, найгарячіше на Покровському та Гуляйпільському напрямках

З початку доби 15 січня зафіксовано 161 бойове зіткнення на фронті. Противник активно застосовував авіацію, скинувши 160 керованих авіабомб, та здійснив майже 5000 ударів дронами-камікадзе по позиціях українських військ і цивільних об’єктах. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Деталі

На Покровському напрямку зафіксовано найбільшу інтенсивність боїв - ворог 41 раз намагався потіснити українські підрозділи в районах Мирнограда, Покровська та навколишніх населених пунктів. За попередніми даними, тут ліквідовано та поранено 136 окупантів, знищено та уражено десятки одиниць техніки, включаючи спецтехніку та засоби РЕБ.

Генштаб: російські війська втратили 1150 солдатів та 929 БпЛА за добу

На Костянтинівському напрямку українські захисники відбили 21 штурм, на Лиманському - 17 атак, а на Південно-Слобожанському тривають бої поблизу Вовчанська та Стариці. Також стабільною залишається ситуація на Куп’янському, Слов’янському та Краматорському напрямках, де всі спроби просування загарбників були зупинені або тривають поодинокі зіткнення.

Ситуація на південному фланзі

Напруженою залишається ситуація на Гуляйпільському напрямку, де воїни відбивали 25 атак у районах Гуляйполя та Солодкого. Ворог супроводжував штурми масованими авіаударами по прилеглих населених пунктах. На Оріхівському напрямку відбулося п'ять боєзіткнень, зокрема у районах Степногірська та Кам’янського. На Придніпровському напрямку спроба окупантів наблизитися до позицій Сил оборони виявилася невдалою.

Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях