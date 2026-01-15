Генштаб: российские войска потеряли 1150 солдат и 929 БПЛА за сутки

$43.180.08
02:34 • 24839 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 25714 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 27709 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 28539 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 24799 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 21236 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14 января, 14:35 • 18936 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
14 января, 13:56 • 15920 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
14 января, 13:18 • 15132 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
14 января, 13:16 • 13212 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Популярные новости
Германия срочно перебрасывает военных в Гренландию: ответ Европы на амбиции США14 января, 20:44 • 4828 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины четырем военным14 января, 20:54 • 5484 просмотра
Работник "Киевтеплоэнерго" погиб при разгрузке генератора в Киеве14 января, 21:24 • 13319 просмотра
Минэнерго предупреждает о фишинговой рассылке с требованием оплаты14 января, 22:32 • 5124 просмотра
"Пора начинать пить": Кая Каллас своеобразно поздравила евродепутатов с праздниками14 января, 23:41 • 4602 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
14 января, 12:53 • 31516 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 42713 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 49908 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 65739 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 12:46 • 75987 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 30524 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 64964 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 57001 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 61371 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 62486 просмотра
Генштаб: российские войска потеряли 1150 солдат и 929 БПЛА за сутки

Киев • УНН

 • 1014 просмотра

14 января российские войска потеряли 1150 солдат и 929 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.01.26 составляют 1223090 человек.

Генштаб: российские войска потеряли 1150 солдат и 929 БПЛА за сутки

За сутки 14 января российские войска потеряли на войне с Украиной 1150 солдат и 929 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1223090 (+1150) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11557 (+7)
      • боевых бронированных машин ‒ 23904 (+2)
        • артиллерийских систем ‒ 36182 (+84)
          • РСЗО ‒ 1611 (+8)
            • средства ПВО ‒ 1277 (+2)
              • самолетов ‒ 434 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 107357 (+929)
                    • крылатые ракеты ‒ 4163 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 74306 (+187)
                            • специальная техника ‒ 4042 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что прошлый год был большим испытанием, российский агрессор хотел завершить войну разгромом, навязав нам свои условия с позиции силы, намеревался выйти к Одессе, но украинские военные сорвали его планы, при этом количество собственных потерь личного состава уменьшилось на 13%.

                              1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии11.01.26, 08:05 • 51227 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины