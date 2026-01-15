Генштаб: российские войска потеряли 1150 солдат и 929 БПЛА за сутки
Киев • УНН
14 января российские войска потеряли 1150 солдат и 929 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.01.26 составляют 1223090 человек.
За сутки 14 января российские войска потеряли на войне с Украиной 1150 солдат и 929 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.01.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1223090 (+1150) человек ликвидировано
- танков ‒ 11557 (+7)
- боевых бронированных машин ‒ 23904 (+2)
- артиллерийских систем ‒ 36182 (+84)
- РСЗО ‒ 1611 (+8)
- средства ПВО ‒ 1277 (+2)
- самолетов ‒ 434 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 107357 (+929)
- крылатые ракеты ‒ 4163 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 74306 (+187)
- специальная техника ‒ 4042 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что прошлый год был большим испытанием, российский агрессор хотел завершить войну разгромом, навязав нам свои условия с позиции силы, намеревался выйти к Одессе, но украинские военные сорвали его планы, при этом количество собственных потерь личного состава уменьшилось на 13%.
