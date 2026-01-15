Без прямого вмешательства: рф помогает Ирану подавлять протесты - СМИ

Россия активно поддерживает Иран в подавлении протестов, поставляя оружие и технологии контроля. Кремль выбирает дискретную помощь вместо прямого военного вмешательства, сохраняя собственные интересы. Об этом сообщает Foreign Policy, пишет УНН.

Детали

По данным издания, Россия не вводит войска в Иран, но активно помогает режиму усиливать репрессивные механизмы.

Москва поставляет автоматы, снайперские винтовки, бронетехнику и вертолеты, а также передает технологии для контроля над интернетом и противодействия протестам - подчеркивает издание.

После предыдущих волн протестов иранская делегация посетила дочерние предприятия российского оборонного конгломерата, где обсуждали электрошокеры, световые гранаты и взрывные заряды, предназначенные для нейтрализации демонстрантов с минимизацией политических последствий.

Также 8 января в Иране было введено длительное отключение интернета, что парализовало общество, но позволило сохранить работу правительственных платформ и банковских систем.

Это обеспечило властям полный контроль над коммуникацией и координацией сил без прямого вмешательства извне - отмечает издание.

Россия также пытается поддерживать режим дипломатически, используя права постоянного члена Совета Безопасности ООН для блокирования или смягчения санкций против Ирана.

При этом прямое военное вмешательство Москвы остается маловероятным. Кремль выбирает стратегию косвенной помощи, чтобы сохранить правдоподобную дистанцию от внутриполитических репрессий.

Напомним

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи отверг заявления о массовых жертвах во время протестов, назвав это "израильским заговором". Он утверждает, что число погибших значительно меньше, чем сообщают правозащитники.

Убийства в Иране прекращаются, планов казней нет - Трамп