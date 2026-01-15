$43.180.08
14:15 • 8886 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
13:18 • 15952 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 47555 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 60112 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 33794 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 32146 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 51060 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 41231 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 42549 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 37117 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Без прямого вмешательства: рф помогает Ирану подавлять протесты - СМИ

Киев • УНН

 • 188 просмотра

россия активно помогает Ирану подавлять протесты, поставляя оружие и технологии контроля за интернетом. кремль оказывает дискретную помощь, избегая прямого военного вмешательства.

Без прямого вмешательства: рф помогает Ирану подавлять протесты - СМИ

Россия активно поддерживает Иран в подавлении протестов, поставляя оружие и технологии контроля. Кремль выбирает дискретную помощь вместо прямого военного вмешательства, сохраняя собственные интересы. Об этом сообщает Foreign Policy, пишет УНН.

Детали

По данным издания, Россия не вводит войска в Иран, но активно помогает режиму усиливать репрессивные механизмы.

Москва поставляет автоматы, снайперские винтовки, бронетехнику и вертолеты, а также передает технологии для контроля над интернетом и противодействия протестам

- подчеркивает издание.

После предыдущих волн протестов иранская делегация посетила дочерние предприятия российского оборонного конгломерата, где обсуждали электрошокеры, световые гранаты и взрывные заряды, предназначенные для нейтрализации демонстрантов с минимизацией политических последствий.

Также 8 января в Иране было введено длительное отключение интернета, что парализовало общество, но позволило сохранить работу правительственных платформ и банковских систем.

Это обеспечило властям полный контроль над коммуникацией и координацией сил без прямого вмешательства извне

- отмечает издание.

Россия также пытается поддерживать режим дипломатически, используя права постоянного члена Совета Безопасности ООН для блокирования или смягчения санкций против Ирана.

При этом прямое военное вмешательство Москвы остается маловероятным. Кремль выбирает стратегию косвенной помощи, чтобы сохранить правдоподобную дистанцию от внутриполитических репрессий.

Напомним

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи отверг заявления о массовых жертвах во время протестов, назвав это "израильским заговором". Он утверждает, что число погибших значительно меньше, чем сообщают правозащитники.

Убийства в Иране прекращаются, планов казней нет - Трамп14.01.26, 23:59 • 10119 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Санкции
Техника
Столкновения
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Иран