Іран заперечує масові жертви, заявляє про спокій у країні і звинувачує Ізраїль у "змові"

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі відкинув заяви про масові жертви на тлі нещодавнього сплеску протестів в ісламській країні та звинуватив у будь-яких вбивствах, що сталися, "ізраїльську змову", спрямовану на створення великої кількості жертв. Про це повідомляє Fox News, інформує УНН.

Деталі

Видання вказує, що ця заява прозвучала на тлі інформації правозахисників про те, що кількість загиблих під час протестів в Ірані може становити від 2500 до понад 12 000 людей. За словами високопоставленого іранського чиновника, ця цифра сягає сотень.

Вони хотіли збільшити кількість смертей. Чому? Тому що президент Трамп сказав, що якщо будуть вбивства, він втрутиться. І вони хотіли втягнути його в цей конфлікт. І це була саме ізраїльська змова. Вони почали збільшувати кількість смертей, вбиваючи простих людей, вбиваючи поліцейських, розпочинаючи бої в різних містах - цитує видання главу МЗС Ірану.

За його словами, нині в країні відновився спокій.

І давайте, знаєте, сподіватися, що мудрість переможе. І ми не прагнемо високого рівня напруги, який може бути катастрофічним для всіх - сказав Арагчі.

Видання зазначає, що під час інтерв'ю Арагчі наполягав на тому, що немає жодних негайних планів страти протестувальників, та намагався применшити значення заворушень, що спалахують у його країні, стверджуючи, що зараз "затишшя".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що чув з "достовірних джерел", що "вбивства в Ірані припиняються", у той час як тисячі людей загинули під час антиурядових протестів.

