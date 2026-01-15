Иран отрицает массовые жертвы, заявляет о спокойствии в стране и обвиняет Израиль в "заговоре"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отверг заявления о массовых жертвах на фоне недавнего всплеска протестов в исламской стране и обвинил в любых произошедших убийствах "израильский заговор", направленный на создание большого количества жертв. Об этом сообщает Fox News, информирует УНН.

Издание указывает, что это заявление прозвучало на фоне информации правозащитников о том, что число погибших во время протестов в Иране может составлять от 2500 до более 12 000 человек. По словам высокопоставленного иранского чиновника, эта цифра достигает сотен.

Они хотели увеличить количество смертей. Почему? Потому что президент Трамп сказал, что если будут убийства, он вмешается. И они хотели втянуть его в этот конфликт. И это был именно израильский заговор. Они начали увеличивать количество смертей, убивая простых людей, убивая полицейских, начиная бои в разных городах

По его словам, сейчас в стране восстановилось спокойствие.

И давайте, знаете, надеяться, что мудрость победит. И мы не стремимся к высокому уровню напряжения, который может быть катастрофическим для всех