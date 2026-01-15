$43.180.08
Иран отрицает массовые жертвы, заявляет о спокойствии в стране и обвиняет Израиль в "заговоре"

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи отверг заявления о массовых жертвах во время протестов, назвав это "израильским заговором". Он утверждает, что число погибших значительно меньше, чем сообщают правозащитники.

Иран отрицает массовые жертвы, заявляет о спокойствии в стране и обвиняет Израиль в "заговоре"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отверг заявления о массовых жертвах на фоне недавнего всплеска протестов в исламской стране и обвинил в любых произошедших убийствах "израильский заговор", направленный на создание большого количества жертв. Об этом сообщает Fox News, информирует УНН.

Детали

Издание указывает, что это заявление прозвучало на фоне информации правозащитников о том, что число погибших во время протестов в Иране может составлять от 2500 до более 12 000 человек. По словам высокопоставленного иранского чиновника, эта цифра достигает сотен.

Они хотели увеличить количество смертей. Почему? Потому что президент Трамп сказал, что если будут убийства, он вмешается. И они хотели втянуть его в этот конфликт. И это был именно израильский заговор. Они начали увеличивать количество смертей, убивая простых людей, убивая полицейских, начиная бои в разных городах

- цитирует издание главу МИД Ирана.

По его словам, сейчас в стране восстановилось спокойствие.

И давайте, знаете, надеяться, что мудрость победит. И мы не стремимся к высокому уровню напряжения, который может быть катастрофическим для всех

- сказал Арагчи.

Издание отмечает, что во время интервью Арагчи настаивал на том, что нет никаких немедленных планов казни протестующих, и пытался преуменьшить значение беспорядков, вспыхивающих в его стране, утверждая, что сейчас "затишье".

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что слышал из "достоверных источников", что "убийства в Иране прекращаются", в то время как тысячи людей погибли во время антиправительственных протестов.

США могут атаковать Иран в течение 24 часов – Reuters14.01.26, 19:24 • 4814 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран