Без прямого втручання: рф допомагає Ірану придушувати протести - ЗМІ

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:15 • 8674 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
13:18 • 15697 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 47253 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 59797 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 33650 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 32090 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 50997 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 41202 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 42495 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 37035 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
кремль робить це свідомо і послідовно: СБУ кваліфікувала удари рф по енергетиці як злочини проти людяності15 січня, 09:09 • 4226 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 41085 перегляди
Засідання Верховної Ради завершили через брак голосів15 січня, 11:12 • 7658 перегляди
Чи скасують комендантську годину та як оновлять Пункти Незламності: відбулось перше засідання штабу щодо ситуації в Києві15 січня, 11:34 • 5800 перегляди
Рада відхилила правку про скасування відстрочки студентам 25+15 січня, 11:42 • 19391 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати18:00 • 2896 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 41159 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 57834 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Юлія Тимошенко
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Німеччина
Румунія
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto16:22 • 2914 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 21230 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 43132 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 76964 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 68010 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Північний потік
The Guardian

Без прямого втручання: рф допомагає Ірану придушувати протести - ЗМІ

Київ • УНН

 • 12 перегляди

росія активно допомагає Ірану придушувати протести, постачаючи зброю та технології контролю за інтернетом. кремль надає дискретну допомогу, уникаючи прямого військового втручання.

Без прямого втручання: рф допомагає Ірану придушувати протести - ЗМІ

Росія активно підтримує Іран у придушенні протестів, постачаючи зброю та технології контролю. Кремль обирає дискретну допомогу замість прямого військового втручання, зберігаючи власні інтереси. Про це повідомляє Foreign Policy, пише УНН.

Деталі

За даними видання, росія не вводить війська до Ірану, але активно допомагає режиму посилювати репресивні механізми.

москва постачає автомати, снайперські гвинтівки, бронетехніку та вертольоти, а також передає технології для контролю над інтернетом та протидії протестам

- підкреслює видання.

Після попередніх хвиль протестів іранська делегація відвідала дочірні підприємства російського оборонного конгломерату, де обговорювали електрошокери, світлові гранати та вибухові заряди, призначені для нейтралізації демонстрантів з мінімізацією політичних наслідків.

Також 8 січня в Ірані було введено тривале відключення інтернету, що паралізувало суспільство, але дозволило зберегти роботу урядових платформ та банківських систем.

Це забезпечило владі повний контроль над комунікацією та координацією сил без прямого втручання ззовні

- зазначає видання.

Росія також намагається підтримувати режим дипломатично, використовуючи права постійного члена Ради Безпеки ООН для блокування або пом’якшення санкцій проти Ірану.

При цьому пряме військове втручання москви залишається малоймовірним. Кремль обирає стратегію непрямої допомоги, щоб зберегти правдоподібну відстань від внутрішньополітичних репресій.

Нагадаємо

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі відкинув заяви про масові жертви під час протестів, назвавши це "ізраїльською змовою". Він стверджує, що кількість загиблих значно менша, ніж повідомляють правозахисники.

Вбивства в Ірані припиняються, жодних планів щодо страт немає - Трамп14.01.26, 23:59 • 10115 переглядiв

Ольга Розгон

