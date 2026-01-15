Без прямого втручання: рф допомагає Ірану придушувати протести - ЗМІ

Росія активно підтримує Іран у придушенні протестів, постачаючи зброю та технології контролю. Кремль обирає дискретну допомогу замість прямого військового втручання, зберігаючи власні інтереси. Про це повідомляє Foreign Policy, пише УНН.

Деталі

За даними видання, росія не вводить війська до Ірану, але активно допомагає режиму посилювати репресивні механізми.

москва постачає автомати, снайперські гвинтівки, бронетехніку та вертольоти, а також передає технології для контролю над інтернетом та протидії протестам - підкреслює видання.

Після попередніх хвиль протестів іранська делегація відвідала дочірні підприємства російського оборонного конгломерату, де обговорювали електрошокери, світлові гранати та вибухові заряди, призначені для нейтралізації демонстрантів з мінімізацією політичних наслідків.

Також 8 січня в Ірані було введено тривале відключення інтернету, що паралізувало суспільство, але дозволило зберегти роботу урядових платформ та банківських систем.

Це забезпечило владі повний контроль над комунікацією та координацією сил без прямого втручання ззовні - зазначає видання.

Росія також намагається підтримувати режим дипломатично, використовуючи права постійного члена Ради Безпеки ООН для блокування або пом’якшення санкцій проти Ірану.

При цьому пряме військове втручання москви залишається малоймовірним. Кремль обирає стратегію непрямої допомоги, щоб зберегти правдоподібну відстань від внутрішньополітичних репресій.

Нагадаємо

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі відкинув заяви про масові жертви під час протестів, назвавши це "ізраїльською змовою". Він стверджує, що кількість загиблих значно менша, ніж повідомляють правозахисники.

