Вэнс не приедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:15 • 7276 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
13:18 • 14177 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 45266 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 57747 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 32724 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 31740 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 50630 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 41018 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 42211 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 36644 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Киев и область до сих пор без графиков, из-за новых атак рф обесточивания на Житомирщине и Харьковщине - Минэнерго15 января, 08:33 • 28892 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 39341 просмотра
Заседание Верховной Рады завершили из-за нехватки голосов15 января, 11:12 • 5822 просмотра
Отменят ли комендантский час и как обновят Пункты Несокрушимости: состоялось первое заседание штаба по ситуации в Киеве15 января, 11:34 • 4080 просмотра
Рада отклонила поправку об отмене отсрочки студентам 25+15 января, 11:42 • 18360 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать18:00 • 230 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 39367 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 45270 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 57751 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 57137 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Тимошенко
Виталий Кличко
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Днепр
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto16:22 • 2180 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 20830 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 42801 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 76639 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 67701 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дипломатка

Вэнс не приедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в этом году не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. В прошлом году он резко критиковал Германию на конференции.

Вэнс не приедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в этом году не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом пишет издание The Pioneer, передает УНН

В прошлом году вице-президент США Джей Ди Вэнс вызвал большой ажиотаж своим визитом на Мюнхенскую конференцию по безопасности, поэтому его визит в этом году ожидали с еще большим волнением. Однако он не будет присутствовать на конференции в Баварском отеле в Мюнхене 

- пишет издание. 

В прошлом году Вэнс резко раскритиковал Германию на конференции, отметив, что "Европа, победительница Холодной войны, резко ограничивает свободу мысли и выражения мнений". 

Он утверждал, что неприемлемо, что государства-члены ЕС блокируют контент, который является дискриминационным по отношению к женщинам или содержит фейковые новости.

Издание отмечает, что Мюнхенская конференция по безопасности является одним из важнейших мировых форумов для дебатов по политике безопасности, который ежегодно объединяет высокопоставленных представителей политики, военных, бизнеса и гражданского общества. Она проходит с 13 по 15 февраля в Мюнхене.

Напомним 

В прошлом году Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что больше всего его беспокоит отход Европы от основных ценностей. Он также раскритиковал отмену выборов в Румынии и призвал жить по демократическим стандартам.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Джей Ди Вэнс
Мюнхен
Европейский Союз
Европа
Германия
Румыния