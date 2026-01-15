Вэнс не приедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в этом году не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом пишет издание The Pioneer, передает УНН.

В прошлом году вице-президент США Джей Ди Вэнс вызвал большой ажиотаж своим визитом на Мюнхенскую конференцию по безопасности, поэтому его визит в этом году ожидали с еще большим волнением. Однако он не будет присутствовать на конференции в Баварском отеле в Мюнхене - пишет издание.

В прошлом году Вэнс резко раскритиковал Германию на конференции, отметив, что "Европа, победительница Холодной войны, резко ограничивает свободу мысли и выражения мнений".

Он утверждал, что неприемлемо, что государства-члены ЕС блокируют контент, который является дискриминационным по отношению к женщинам или содержит фейковые новости.

Издание отмечает, что Мюнхенская конференция по безопасности является одним из важнейших мировых форумов для дебатов по политике безопасности, который ежегодно объединяет высокопоставленных представителей политики, военных, бизнеса и гражданского общества. Она проходит с 13 по 15 февраля в Мюнхене.

Напомним

В прошлом году Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что больше всего его беспокоит отход Европы от основных ценностей. Он также раскритиковал отмену выборов в Румынии и призвал жить по демократическим стандартам.