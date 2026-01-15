Венс не приїде на Мюнхенську конференцію з безпеки

Віце-президент США Джей Ді Венс цього року не братиме участі в Мюнхенській конференції з безпеки. Про це пише видання Тhe Pioneer, передає УНН.

Минулого року віце-президент США Джей Ді Венс викликав великий ажіотаж своїм візитом на Мюнхенську конференцію з безпеки, тому його візит цього року очікували з ще більшим хвилюванням. Однак, він не буде присутній на конференції в Баварському готелі в Мюнхені - пише видання.

Минулого року Венс різко розкритикував Німеччину на конференції, зазначивши, що "Європа, переможниця Холодної війни, різко обмежує свободу думки та вираження поглядів".

Він стверджував, що неприйнятно, що держави-члени ЄС блокують контент, який є дискримінаційним стосовно жінок або містить фейкові новини.

Видання зазначає, що Мюнхенська конференція з безпеки є одним із найважливіших світових форумів для дебатів щодо політики безпеки, який щороку об'єднує високопоставлених представників політики, військових, бізнесу та громадянського суспільства. Вона відбувається з 13 по 15 лютого у Мюнхені.

У минулому році Джей Ді Венс на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що найбільше його непокоїть відхід Європи від основних цінностей. Він також розкритикував скасування виборів у Румунії та закликав жити за демократичними стандартами.