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Це не Китай чи рф: Венс розповів про загрозу щодо Європи, яка його хвилює

Київ • УНН

 • 30508 перегляди

Джей Ді Венс на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що найбільше його непокоїть відхід Європи від основних цінностей. Він також розкритикував скасування виборів у Румунії та закликав жити за демократичними стандартами.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що загроза, яка його непокоїть найбільше, це не рф та Китай, а "загроза" зсередини, відхід Європи від основних цінностей, які поділяють США. Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.

Адміністрацію Трампа дуже непокоїть стан європейської безпеки, сподіваємося, що ми зможемо досягти раціональної домовленості між росією та Україною 

- сказав Венс.

Він заявив, що в США сподіваються, що європейська спільнота зможе наростити власний захист.

Венс: США розглядають відправку військ в Україну в разі відмови рф від миру14.02.25, 07:31 • 42015 переглядiв

Загроза, яка мене найбільше непокоїть щодо Європи? - не росія, Китай, а більше непокоїть загроза в середині, відхід Європи від основних цінностей, цінностей, які поділяють і США 

- сказав Венс.

Також він прокоментував скасовані вибори в Румунії, де в першому турі за даними виборчої комісії, переміг проросійський ультраправий політик Келін Георгеску. Венс розкритикував призначення нових виборів.

Колишній член Європейської комісії говорив про те, що йому подобається, що румунський уряд скасував вибори. Якщо так відбувається, то може це відбудеться в Німеччині також - це шокує американське вухо... Коли ми бачимо, що європейські суди скасовують вибори, а посадовці кажуть, що вони скасують інші, ми маємо поставити собі питання - чи ми відповідаємо своїм же високим стандартам демократії? Насправді ми мусимо більше ніж просто говорити про демократичні цінності - мусимо жити за ними

- стверджує Венс.

У Румунії визначились з датою нових президентських виборів: коли відбудуться 28.12.24, 20:30 • 23356 переглядiв

Нагадаємо

Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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