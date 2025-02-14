Это не Китай или РФ: Вэнс рассказал об угрозе в отношении Европы, которая его волнует

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что угроза, которая его беспокоит больше всего, это не рф и Китай, а «угроза» изнутри, отход Европы от основных ценностей, которые разделяют США. Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Он заявил, что в США надеются, что европейское сообщество сможет нарастить собственную защиту.

Вэнс: США рассматривают отправку войск в Украину в случае отказа рф от мира

Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы - не Россия, Китай, а больше беспокоит угроза внутри, отход Европы от основных ценностей, ценностей, которые разделяют и США

Также он прокомментировал отмененные выборы в Румынии, где в первом туре по данным избирательной комиссии, победил пророссийский ультраправый политик Келин Георгеску. Вэнс раскритиковал назначение новых выборов.

Бывший член Европейской комиссии говорил о том, что ему нравится, что румынское правительство отменило выборы. Если так происходит, то может это произойдет в Германии также - это шокирует американское ухо... Когда мы видим, что европейские суды отменяют выборы, а чиновники говорят, что они отменят другие, мы должны задать себе вопрос - отвечаем ли мы своим же высоким стандартам демократии? На самом деле мы должны больше чем просто говорить о демократических ценностях - должны жить по ним