Это не Китай или РФ: Вэнс рассказал об угрозе в отношении Европы, которая его волнует
Киев • УНН
Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что больше всего его беспокоит отход Европы от основных ценностей. Он также раскритиковал отмену выборов в Румынии и призвал жить по демократическим стандартам.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что угроза, которая его беспокоит больше всего, это не рф и Китай, а «угроза» изнутри, отход Европы от основных ценностей, которые разделяют США. Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.
Администрацию Трампа очень беспокоит состояние европейской безопасности, надеемся, что мы сможем достичь рациональной договоренности между Россией и Украиной
Он заявил, что в США надеются, что европейское сообщество сможет нарастить собственную защиту.
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Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы - не Россия, Китай, а больше беспокоит угроза внутри, отход Европы от основных ценностей, ценностей, которые разделяют и США
Также он прокомментировал отмененные выборы в Румынии, где в первом туре по данным избирательной комиссии, победил пророссийский ультраправый политик Келин Георгеску. Вэнс раскритиковал назначение новых выборов.
Бывший член Европейской комиссии говорил о том, что ему нравится, что румынское правительство отменило выборы. Если так происходит, то может это произойдет в Германии также - это шокирует американское ухо... Когда мы видим, что европейские суды отменяют выборы, а чиновники говорят, что они отменят другие, мы должны задать себе вопрос - отвечаем ли мы своим же высоким стандартам демократии? На самом деле мы должны больше чем просто говорить о демократических ценностях - должны жить по ним
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Напомним,
Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности.