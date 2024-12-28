В Румынии определились с датой новых президентских выборов: когда состоятся
Киев • УНН
Румыния проведет повторные президентские выборы 23 марта и 6 апреля 2025 года. Предыдущие результаты были аннулированы из-за масштабных кибератак и подозрений во внешнем вмешательстве.
Правящая коалиция Румынии на заседании в субботу, 28 декабря, определилась с датой проведения президентских выборов. Голосование в первом туре состоится 23 марта, сообщает Digi24, передает УНН.
Детали
Как сообщается, второй тур президентских выборов проведут 6 апреля.
Проевропейская коалиция PSD-PNL-UDMR уже публично объявила о поддержке бывшего исполняющего обязанности президента Румынии Крина Антонеску как своего общего кандидата. Среди других кандидатов - Элена Ласкони (USR), Никушор Дан (независимый), Келин Джорджеску (независимый) и Даниэль Фунериу (независимый).
Дополнение
Президентские выборы 2025 года в стране проведут повторно после того, как Конституционный суд Румынии принял решение аннулировать результаты первого тура выборов, состоявшегося в конце ноября.
Решение суда стало ответом на рассекреченные данные, указывающие на «гибридные атаки» во время избирательного процесса. В контексте этого, Высший совет безопасности Румынии подтвердил, что страна столкнулась с многочисленными кибератаками и вмешательством на избирательные платформы. В частности, 85 тысяч кибератак были направлены на использование уязвимостей системы голосования.
В центре скандала оказался ультраправый кандидат Келин Джорджеску, который победил в первом туре выборов, хотя опросы перед голосованием прогнозировали ему значительно более низкие шансы. Джорджеску активно использовал TikTok во время избирательной кампании, что принесло ему значительную поддержку в социальных сетях, однако теперь возникают подозрения относительно незаконного финансирования его кампании и внешнего вмешательства.