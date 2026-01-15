Виталий Ким подчеркивает необходимость обновления подходов к поддержке ВПЛ

$43.180.08
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
