14:15 • 6516 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
13:18 • 13432 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 44385 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 56840 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 32320 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 31596 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 50466 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 40921 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 42050 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 36434 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Віталій Кім наголошує на необхідності оновлення підходів щодо підтримки ВПО

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім запропонував посилити державну підтримку ВПО, розглядаючи їх як стратегічний людський капітал. Він акцентував на проблемах житла, роботи та психологічної підтримки, пропонуючи комплексні рішення.

Віталій Кім наголошує на необхідності оновлення підходів щодо підтримки ВПО

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своїй публікації на "Главком" запропонував посилити систему державної підтримки вимушених переселенців, передає УНН.

Головна ідея Кіма - не розглядати ВПО, особливо на прифронтових територіях, як суб’єкт отримання соціальних послуг чи "тягар" для держави. А навпаки - як "можливість", стратегічний людський капітал, необхідний потенціал для економічної стійкості громад та відбудови країни.

"Сьогодні в Україні близько 4,5–4,6 млн зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, але з найбільшим навантаженням стикаються саме громади вздовж лінії бойових дій, які одночасно переживають регулярні обстріли, зазнають інфраструктурних та кадрових втрат, приймають сотні тисяч людей і при цьому їм вдається забезпечувати стійкість соціальної, медичної та освітньої систем. За статистикою кожен пʼятий житель прифронтової громади – переселенець. І це люди, які не лише потребують житла чи виплат. Це потенційні медики, педагоги, підприємці. Тобто той людський капітал, без якого економічна стійкість прифронтових територій неможлива", - наголосив посадовець.

Він перерахував головні проблеми, з якими стикаються ВПО прифронтових регіонів. Серед них: житло, робота, освіта, кадрове виснаження та ментальне здоров’я. І запропонував підійти до вирішення цих питань комплексно і глобально. У якості прикладу, навівши успішний досвід Миколаївщини, де було створено 100 об’єктів тимчасового й соціального житла, встановлено понад 75 модульних будинків, працює мережа з восьми Центрів життєстійкості, які надали понад 10 тисяч психологічних послуг.

"В межах роботи Асоціації прифронтових міст та громад, ми сформували наступну позицію: прифронтові регіони потребують окремого, спеціального режиму підтримки вимушених переселенців. Це не про преференції, а про реальні умови, яких потребують люди. Необхідно перейти від універсального підходу до сегментованої політики підтримки, яка враховує реальність прифронтових регіонів. Важливим кроком є окремий напрямок підтримки ВПО в межах запропонованого Фонду підтримки прифронтових територій. Його завдання - фінансування житла, реконструкція місць компактного проживання, створення укриттів та підтримка інфраструктури, яка рятує життя та створює умови, аби люди залишались", - зазначив очільник Миколаївщини.

Окремий блок, на якому він акцентував – програма "Житло + Робота для ВПО". Її логіка наступна: житло має бути напряму пов’язане з роботою. Якщо людина працює у критично важливій сфері - медицині, освіті, соціальних послугах – необхідно забезпечити її службовим або доступним житлом.

"Потрібне і посилення психологічної підтримки, також важливим є питання соціальної адаптації осіб старшого віку та осіб з інвалідністю в приймаючих громадах. Крім цього, потрібен перехід до моделі "єдиного вікна" для отримання всіх соціальних послуг. Усі ці рішення дають державі очевидний стратегічний ефект: вони сприяють утриманню людей у прифронтових регіонах, допомагають зберігати тут кадровий потенціал, стабілізують локальні економіки, зменшують залежність від гуманітарної допомоги та формують нову модель регіональної стійкості, у фундаменті якої люди, а не заходи тимчасової підтримки", - констатував Віталій Кім. 

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
Нерухомість
Воєнний стан
Війна в Україні
Віталій Кім
Україна