15 января, 14:15 • 10590 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 18653 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 50632 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 63313 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 35234 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 32671 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 51688 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 41619 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 43288 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 38132 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
В Аргентине проблемы с электроснабжением и блэкауты из-за аномальной жары

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Столица Аргентины Буэнос-Айрес столкнулась с масштабными отключениями электроэнергии из-за чрезвычайной жары. Около 1 миллиона потребителей остались без света, а энергетики связывают ситуацию с критической нагрузкой на сети.

В Аргентине проблемы с электроснабжением и блэкауты из-за аномальной жары

В четверг столица Аргентины Буэнос-Айрес столкнулась с масштабными отключениями электроэнергии, вызванными чрезвычайной жарой. Основные дистрибьюторы энергии, компании Edenor SA и Edesur SA, работают над восстановлением питания. По данным Секретариата энергетики, на пике аварии без света осталось около 1 миллиона потребителей. Об этом пишет УНН.

Подробности

Сбой в сетях Edenor зафиксировали в обеденное время, что мгновенно оставило без электричества 800 000 клиентов. По состоянию на через несколько часов количество обесточенных абонентов удалось сократить до 210 000. Больше всего пострадали северные районы города: Палермо, Бельграно, Сааведра, Матадерос и Вилья-дель-Парк, а также пригороды Висенте Лопес и Оливос.

Около 300 многоэтажек Киева остаются без отопления после атак рф - Кличко15.01.26, 16:54 • 2712 просмотров

Из-за отсутствия напряжения местная газета La Nacion сообщила о значительных задержках и перебоях в работе нескольких линий метрополитена.

Причины и состояние инфраструктуры

Энергетики связывают ситуацию с критической нагрузкой на сети из-за массового использования кондиционеров. Накануне компания Edenor призвала жителей ограничить потребление энергии, предупреждая о рисках во время пиковых летних температур.

Проблема отключений в столичном регионе остается актуальной, поскольку энергетическая инфраструктура Буэнос-Айреса не успевает за растущим спросом в периоды аномальной жары. 

россия стремится сделать Киев непригодным для жизни, атакуя энергетику Украины - NYT15.01.26, 17:41 • 2778 просмотров

Степан Гафтко

