В Аргентине проблемы с электроснабжением и блэкауты из-за аномальной жары

В четверг столица Аргентины Буэнос-Айрес столкнулась с масштабными отключениями электроэнергии, вызванными чрезвычайной жарой. Основные дистрибьюторы энергии, компании Edenor SA и Edesur SA, работают над восстановлением питания. По данным Секретариата энергетики, на пике аварии без света осталось около 1 миллиона потребителей. Об этом пишет УНН.

Подробности

Сбой в сетях Edenor зафиксировали в обеденное время, что мгновенно оставило без электричества 800 000 клиентов. По состоянию на через несколько часов количество обесточенных абонентов удалось сократить до 210 000. Больше всего пострадали северные районы города: Палермо, Бельграно, Сааведра, Матадерос и Вилья-дель-Парк, а также пригороды Висенте Лопес и Оливос.

Около 300 многоэтажек Киева остаются без отопления после атак рф - Кличко

Из-за отсутствия напряжения местная газета La Nacion сообщила о значительных задержках и перебоях в работе нескольких линий метрополитена.

Причины и состояние инфраструктуры

Энергетики связывают ситуацию с критической нагрузкой на сети из-за массового использования кондиционеров. Накануне компания Edenor призвала жителей ограничить потребление энергии, предупреждая о рисках во время пиковых летних температур.

Проблема отключений в столичном регионе остается актуальной, поскольку энергетическая инфраструктура Буэнос-Айреса не успевает за растущим спросом в периоды аномальной жары.

россия стремится сделать Киев непригодным для жизни, атакуя энергетику Украины - NYT