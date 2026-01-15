В Аргентине проблемы с электроснабжением и блэкауты из-за аномальной жары
Киев • УНН
Столица Аргентины Буэнос-Айрес столкнулась с масштабными отключениями электроэнергии из-за чрезвычайной жары. Около 1 миллиона потребителей остались без света, а энергетики связывают ситуацию с критической нагрузкой на сети.
В четверг столица Аргентины Буэнос-Айрес столкнулась с масштабными отключениями электроэнергии, вызванными чрезвычайной жарой. Основные дистрибьюторы энергии, компании Edenor SA и Edesur SA, работают над восстановлением питания. По данным Секретариата энергетики, на пике аварии без света осталось около 1 миллиона потребителей. Об этом пишет УНН.
Подробности
Сбой в сетях Edenor зафиксировали в обеденное время, что мгновенно оставило без электричества 800 000 клиентов. По состоянию на через несколько часов количество обесточенных абонентов удалось сократить до 210 000. Больше всего пострадали северные районы города: Палермо, Бельграно, Сааведра, Матадерос и Вилья-дель-Парк, а также пригороды Висенте Лопес и Оливос.
Около 300 многоэтажек Киева остаются без отопления после атак рф - Кличко15.01.26, 16:54 • 2712 просмотров
Из-за отсутствия напряжения местная газета La Nacion сообщила о значительных задержках и перебоях в работе нескольких линий метрополитена.
Причины и состояние инфраструктуры
Энергетики связывают ситуацию с критической нагрузкой на сети из-за массового использования кондиционеров. Накануне компания Edenor призвала жителей ограничить потребление энергии, предупреждая о рисках во время пиковых летних температур.
Проблема отключений в столичном регионе остается актуальной, поскольку энергетическая инфраструктура Буэнос-Айреса не успевает за растущим спросом в периоды аномальной жары.
россия стремится сделать Киев непригодным для жизни, атакуя энергетику Украины - NYT15.01.26, 17:41 • 2778 просмотров