В Аргентині проблеми з електропостачанням та блекаути через аномальну спеку

У четвер столиця Аргентини Буенос-Айрес зіткнулася з масштабними відключеннями електроенергії, спричиненими надзвичайною спекою. Основні дистриб'ютори енергії, компанії Edenor SA та Edesur SA, працюють над відновленням живлення. За даними Секретаріату енергетики, на піку аварії без світла залишилося близько 1 мільйона споживачів. Про це пише УНН.

Деталі

Збій у мережах Edenor зафіксували в обідній час що миттєво залишило без електрики 800 000 клієнтів. Станом на через кілька годин кількість знеструмлених абонентів вдалося скоротити до 210 000. Найбільше постраждали північні райони міста: Палермо, Бельграно, Сааведра, Матадерос та Вілья-дель-Парк, а також передмістя Вісенте Лопес та Олівос.

Через відсутність напруги місцева газета La Nacion повідомила про значні затримки та перебої в роботі кількох ліній метрополітену.

Причини та стан інфраструктури

Енергетики пов'язують ситуацію з критичним навантаженням на мережі через масове використання кондиціонерів. Напередодні компанія Edenor закликала мешканців обмежити споживання енергії, попереджаючи про ризики під час пікових літніх температур.

Проблема відключень у столичному регіоні залишається актуальною, оскільки енергетична інфраструктура Буенос-Айреса не встигає за зростаючим попитом у періоди аномальної спеки.

