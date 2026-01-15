Буданов будет бороться и брать на себя ответственность - Николов

Журналист-расследователь Юрий Николов считает, что назначение Кирилла Буданова на должность руководителя Офиса президента и его способность к борьбе, подтвержденная реальным боевым опытом, позволят изменить подход к управлению в условиях сложной ситуации на фронте и накопившихся управленческих провалов в стране. Об этом Николов заявил в разговоре с журналисткой Татьяной Даниленко, передает УНН.

По его словам, в условиях, когда ситуация на войне развивается не в лучшем для Украины направлении, ключевым является назначение человека, способного сопротивляться системе и брать на себя ответственность. Именно таким человеком он назвал Кирилла Буданова.

"В условиях, когда мы проигрываем на войне, когда фронт идет не в том направлении, в котором мы хотим, назначение человека, который способен на сопротивление, способен говорить "нет" и способен делать работу руками — это лучше, чем колыбельная ванна", — отметил Николов.

Журналист добавил, что Буданову придется "разгребать" системные провалы других должностных лиц, в частности в вопросах стратегических решений, коммуникации и ответственности за результаты.

"Если это состояние нас не устраивает, значит надо что-то менять в консерватории", — аллегорически высказался журналист, надеясь, что при руководстве Кирилла Буданова эти изменения не сведутся к формальным кадровым ротациям, а будут иметь содержательный характер.