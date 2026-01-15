$43.180.08
14:15 • 9274 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
13:18 • 16387 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 47997 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 60583 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 33988 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 32258 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 51197 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 41305 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 42679 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 37306 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Буданов будет бороться и брать на себя ответственность - Николов

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Журналист Юрий Николов считает, что назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса президента изменит подход к управлению. Буданов способен сопротивляться системе и брать на себя ответственность.

Буданов будет бороться и брать на себя ответственность - Николов

Журналист-расследователь Юрий Николов считает, что назначение Кирилла Буданова на должность руководителя Офиса президента и его способность к борьбе, подтвержденная реальным боевым опытом, позволят изменить подход к управлению в условиях сложной ситуации на фронте и накопившихся управленческих провалов в стране. Об этом Николов заявил в разговоре с журналисткой Татьяной Даниленко, передает УНН.

По его словам, в условиях, когда ситуация на войне развивается не в лучшем для Украины направлении, ключевым является назначение человека, способного сопротивляться системе и брать на себя ответственность. Именно таким человеком он назвал Кирилла Буданова.

"В условиях, когда мы проигрываем на войне, когда фронт идет не в том направлении, в котором мы хотим, назначение человека, который способен на сопротивление, способен говорить "нет" и способен делать работу руками — это лучше, чем колыбельная ванна", — отметил Николов.

Журналист добавил, что Буданову придется "разгребать" системные провалы других должностных лиц, в частности в вопросах стратегических решений, коммуникации и ответственности за результаты.

"Если это состояние нас не устраивает, значит надо что-то менять в консерватории", — аллегорически высказался журналист, надеясь, что при руководстве Кирилла Буданова эти изменения не сведутся к формальным кадровым ротациям, а будут иметь содержательный характер.

Лилия Подоляк

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Офис Президента Украины
Кирилл Буданов
Украина