Буданов буде боротись та брати на себе відповідальність - Ніколов

Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов вважає, що призначення Кирила Буданова на посаду керівника Офісу президента та його здатність до боротьби, підтверджена реальним бойовим досвідом, дозволять змінити підхід до управління в умовах складної ситуації на фронті та накопичених управлінських провалів в країні. Про це Ніколов заявив у розмові з журналісткою Тетяною Даниленко, передає УНН.

За його словами, в умовах, коли ситуація на війні розвивається не в найкращому для України напрямку, ключовим є призначення людини, здатної чинити спротив системі та брати на себе відповідальність. Саме такою людиною він назвав Кирила Буданова.

"В умовах, коли ми програємо на війні, коли фронт іде не в тому напрямку, в якому ми хочемо, призначення людини, яка здатна на супротив, здатна казати "ні" і здатна робити роботу руками — це краще, ніж колискова ванна", — зазначив Ніколов.

Журналіст додав, що Буданову доведеться "розгрібати" системні провали інших посадовців, зокрема в питаннях стратегічних рішень, комунікації та відповідальності за результати.

"Якщо цей стан нас не влаштовує, значить треба щось змінювати в консерваторії", — алегорично висловився журналіст, сподіваючись, що за керівництва Кирила Буданова ці зміни не зведуться до формальних кадрових ротацій, а матимуть змістовний характер.