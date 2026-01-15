$43.180.08
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 16450 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 48055 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 60648 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 34011 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 32267 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 51212 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 41314 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 42697 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 37330 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Буданов буде боротись та брати на себе відповідальність - Ніколов

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Журналіст Юрій Ніколов вважає, що призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента змінить підхід до управління. Буданов здатен чинити спротив системі та брати на себе відповідальність.

Буданов буде боротись та брати на себе відповідальність - Ніколов

Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов вважає, що призначення Кирила Буданова на посаду керівника Офісу президента та його здатність до боротьби, підтверджена реальним бойовим досвідом, дозволять змінити підхід до управління в умовах складної ситуації на фронті та накопичених управлінських провалів в країні. Про це Ніколов заявив у розмові з журналісткою Тетяною Даниленко, передає УНН.

За його словами, в умовах, коли ситуація на війні розвивається не в найкращому для України напрямку, ключовим є призначення людини, здатної чинити спротив системі та брати на себе відповідальність. Саме такою людиною він назвав Кирила Буданова.

"В умовах, коли ми програємо на війні, коли фронт іде не в тому напрямку, в якому ми хочемо, призначення людини, яка здатна на супротив, здатна казати "ні" і здатна робити роботу руками — це краще, ніж колискова ванна", — зазначив Ніколов.

Журналіст додав, що Буданову доведеться "розгрібати" системні провали інших посадовців, зокрема в питаннях стратегічних рішень, комунікації та відповідальності за результати.

"Якщо цей стан нас не влаштовує, значить треба щось змінювати в консерваторії", — алегорично висловився журналіст, сподіваючись, що за керівництва Кирила Буданова ці зміни не зведуться до формальних кадрових ротацій, а матимуть змістовний характер.

Лілія Подоляк

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Офіс Президента України
Кирило Буданов
Україна