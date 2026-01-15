$43.180.08
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Озимые зерновые культуры в Украине находятся в состоянии покоя, что является нормой. Снежный покров защищает посевы от вымерзания, но в центральных и южных регионах его недостаточно.

Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
Фото: pixabay

Озимые, то есть зимующие зерновые культуры в Украине сейчас находятся в состоянии покоя. О том, как на растения влияют погодные условия, наблюдаемые этой зимой, и несут ли критическую угрозу для урожая, рассказала журналистке УНН начальник отдела агрометеорологии Татьяна Адаменко.

Детали

С наступлением холодов озимые культуры, которые сеют осенью, прекратили активное развитие. Это естественный этап, необходимый для формирования будущего урожая. По словам специалиста, нынешнее состояние посевов соответствует сезонной норме.

Зимние культуры с переходом к зимнему периоду, который у нас происходит в ноябре или декабре, озимые культуры переходят в состояние зимнего покоя. Температура снижается ниже +5 градусов, а при 0 градусах культуры фактически прекращают жизнедеятельность и "засыпают". На сегодня все озимые культуры находятся именно в таком состоянии

 - пояснила Татьяна Адаменко.

Важную роль для безопасной перезимовки играет снежный покров. Именно он защищает посевы от вымерзания во время сильных морозов. Ситуация в разных регионах Украины существенно отличается.

Для нормальной перезимовки озимых культур необходим снежный покров не менее 10 сантиметров. В северных и западных областях он надежен: в Житомирской области, на сегодня, местами снежный покров достигает до 40 сантиметров. В Черниговской, Сумской, Киевской и западных областях посевы хорошо защищены, а температуры -15…-20 градусов там абсолютно безопасны

- отметила специалист.

В то же время, в центральных и южных регионах ситуация со снегом сложнее. Там его либо мало, либо он отсутствует, однако и сильных морозов пока там не фиксировали. По словам агрометеоролога, именно сочетание низких температур и отсутствия снега может представлять наибольший риск.

Украина завершает жатву: ожидается до 60 млн тонн зерна и до 20 млн тонн масличных нового урожая28.11.25, 13:18 • 4398 просмотров

В центральных областях снежный покров небольшой: от одного до семи сантиметров, но и таких сильных морозов там не было. На юге снега почти нет, однако температура не опускалась до критических значений. На сегодня серьезного беспокойства относительно перезимовки озимой пшеницы нет.

Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевело09.01.26, 15:30 • 33983 просмотра

Уровень морозостойкости также различается в зависимости от вида растений. Наиболее устойчивыми являются рожь и пшеница, тогда как ячмень и рапс требуют более благоприятных условий.

Наиболее морозостойкой культурой является озимая рожь. Пшеница также обладает высокой морозостойкостью. А вот озимый ячмень и озимый рапс более чувствительны к морозам, поэтому для них риски выше, особенно в регионах без снежного покрова

 - пояснила начальник отдела агрометеорологии.

Оценить реальное состояние посевов аграрии смогут ближе к концу января, потому что именно тогда проводятся специальные исследования, которые позволяют определить процент гибели растений.

После 25 января на метеостанциях отбирают монолиты с полей и ставят их на отращивание в лабораториях. Через 10-15 дней становится понятно, сколько растений сохранилось. В последние годы, из-за мягких зим, гибель озимых практически не наблюдалась

- подытожила Татьяна Адаменко.

По ее словам, сейчас для сельского хозяйства Украины не произошло ничего критического, а дальнейшая ситуация будет зависеть от погодных условий во второй половине зимы.

Аграрный сектор Херсонщины под ручным контролем гауляйтера Сальдо: ЦНС разоблачил коррупционную схему оккупантов12.01.26, 04:10 • 22150 просмотров

Алла Киосак

