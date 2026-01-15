$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
07:52 • 84 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
06:16 • 4330 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
02:34 • 29153 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 29509 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 31451 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 31535 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 26184 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 22251 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14 січня, 14:35 • 19371 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56 • 16176 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вбивства в Ірані припиняються, жодних планів щодо страт немає - Трамп14 січня, 21:59 • 7488 перегляди
Міненерго попереджає про фішингову розсилку з вимогою оплати14 січня, 22:32 • 10454 перегляди
"Пора починати пити": Кая Каллас своєрідно привітала євродепутатів зі святами14 січня, 23:41 • 10294 перегляди
Наступ росіян в Україні сповільнився: в ISW назвали причиниPhoto03:07 • 8422 перегляди
"Збитки від ЗСУ": росія намагається втекти від відповідальності за зруйнований Донбас - ЦПД04:04 • 3846 перегляди
Публікації
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 34546 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 46079 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 52770 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 69134 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 78718 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Ілон Маск
Кір Стармер
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Ґренландія
Данія
Китай
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 31947 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 66338 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 58242 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 62540 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 63621 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Шахед-136

Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Озимі зернові культури в Україні перебувають у стані спокою, що є нормою. Сніговий покрив захищає посіви від вимерзання, але в центральних та південних регіонах його недостатньо.

Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
Фото: pixabay

Озимі, тобто зимуючі зернові культури в Україні наразі перебувають у стані спокою. Про те як на рослини впливають погодні умови, які спостерігаються цієї зими, і чи несуть критичної загрози для врожаю розповіла журналістці УНН начальник відділу агрометеорології Тетяна Адаменко.

Деталі

З настанням холодів озимі культури, які сіють восени, припинили активний розвиток. Це природний етап, необхідний для формування майбутнього врожаю. За словами фахівчині, нинішній стан посівів відповідає сезонній нормі.

Зимні культури з переходом до зимового періоду, який у нас відбувається в листопаді або грудні, озимі культури переходять у стан зимового спокою. Температура знижується нижче +5 градусів, а при 0 градусах культури фактично припиняють життєдіяльність і "засинають". На сьогодні всі озимі культури перебувають саме в такому стані

 - пояснила Тетяна Адаменко.

Важливу роль для безпечної перезимівлі відіграє сніговий покрив. Саме він захищає посіви від вимерзання під час сильних морозів. Ситуація в різних регіонах України суттєво відрізняється.

Для нормальної перезимівлі озимих культур необхідний сніговий покрив не менше 10 сантиметрів. У північних та західних областях він є надійним: у Житомирській області, на сьогодні, місцями сніговий покрив досягає до 40 сантиметрів. У Чернігівській, Сумській, Київській та західних областях посіви добре захищені, а температури -15…-20 градусів там абсолютно безпечні

- зазначила фахівчиня.

Водночас, у центральних і південних регіонах ситуація зі снігом складніша. Там його або мало, або він відсутній, однак і сильних морозів поки що там не фіксували. За словами агрометеорологині, саме поєднання низьких температур і відсутності снігу може становити найбільший ризик.

Україна завершує жнива: очікується до 60 млн тонн зерна і до 20 млн тонн олійних нового врожаю28.11.25, 13:18 • 4398 переглядiв

У центральних областях сніговий покрив невеликий: від одного до семи сантиметрів, але й таких сильних морозів там не було. На півдні снігу майже немає, проте температура не опускалася до критичних значень. На сьогодні серйозного занепокоєння щодо перезимівлі озимої пшениці немає.

Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшало09.01.26, 15:30 • 33983 перегляди

Рівень морозостійкості також різниться залежно від виду рослин. Найбільш стійкими є жито та пшениця, тоді як ячмінь і ріпак потребують більш сприятливих умов.

Найбільш морозостійкою культурою є озиме жито. Пшениця, також, має високу морозостійкість. А от озимий ячмінь і озимий ріпак є більш чутливими до морозів, тому для них ризики вищі, особливо в регіонах без снігового покриву

 - пояснила начальник відділу агрометеорології.

Оцінити реальний стан посівів аграрії зможуть ближче до кінця січня, бо саме тоді проводяться спеціальні дослідження, які дозволяють визначити відсоток загибелі рослин.

Після 25 січня на метеостанціях відбирають моноліти з полів і ставлять їх на відрощування в лабораторіях. Через 10-15 днів стає зрозуміло, скільки рослин збереглося. В останні роки, через м’які зими, загибель озимих практично не спостерігалася

- підсумувала Тетяна Адаменко.

За її словами, наразі для сільського господарства України не відбулося нічого критичного, а подальша ситуація залежатиме від погодних умов у другій половині зими.

Аграрний сектор Херсонщини під ручним контролем гауляйтера сальдо: ЦНС викрив корупційну схему окупантів12.01.26, 04:10 • 22150 переглядiв

Алла Кіосак

Агроновини
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Сніг в Україні
Житомирська область
Сумська область
Київська область
Чернігівська область
Україна