Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні

Озимі, тобто зимуючі зернові культури в Україні наразі перебувають у стані спокою. Про те як на рослини впливають погодні умови, які спостерігаються цієї зими, і чи несуть критичної загрози для врожаю розповіла журналістці УНН начальник відділу агрометеорології Тетяна Адаменко.

З настанням холодів озимі культури, які сіють восени, припинили активний розвиток. Це природний етап, необхідний для формування майбутнього врожаю. За словами фахівчині, нинішній стан посівів відповідає сезонній нормі.

Зимні культури з переходом до зимового періоду, який у нас відбувається в листопаді або грудні, озимі культури переходять у стан зимового спокою. Температура знижується нижче +5 градусів, а при 0 градусах культури фактично припиняють життєдіяльність і "засинають". На сьогодні всі озимі культури перебувають саме в такому стані - пояснила Тетяна Адаменко.

Важливу роль для безпечної перезимівлі відіграє сніговий покрив. Саме він захищає посіви від вимерзання під час сильних морозів. Ситуація в різних регіонах України суттєво відрізняється.

Для нормальної перезимівлі озимих культур необхідний сніговий покрив не менше 10 сантиметрів. У північних та західних областях він є надійним: у Житомирській області, на сьогодні, місцями сніговий покрив досягає до 40 сантиметрів. У Чернігівській, Сумській, Київській та західних областях посіви добре захищені, а температури -15…-20 градусів там абсолютно безпечні - зазначила фахівчиня.

Водночас, у центральних і південних регіонах ситуація зі снігом складніша. Там його або мало, або він відсутній, однак і сильних морозів поки що там не фіксували. За словами агрометеорологині, саме поєднання низьких температур і відсутності снігу може становити найбільший ризик.

У центральних областях сніговий покрив невеликий: від одного до семи сантиметрів, але й таких сильних морозів там не було. На півдні снігу майже немає, проте температура не опускалася до критичних значень. На сьогодні серйозного занепокоєння щодо перезимівлі озимої пшениці немає.

Рівень морозостійкості також різниться залежно від виду рослин. Найбільш стійкими є жито та пшениця, тоді як ячмінь і ріпак потребують більш сприятливих умов.

Найбільш морозостійкою культурою є озиме жито. Пшениця, також, має високу морозостійкість. А от озимий ячмінь і озимий ріпак є більш чутливими до морозів, тому для них ризики вищі, особливо в регіонах без снігового покриву - пояснила начальник відділу агрометеорології.

Оцінити реальний стан посівів аграрії зможуть ближче до кінця січня, бо саме тоді проводяться спеціальні дослідження, які дозволяють визначити відсоток загибелі рослин.

Після 25 січня на метеостанціях відбирають моноліти з полів і ставлять їх на відрощування в лабораторіях. Через 10-15 днів стає зрозуміло, скільки рослин збереглося. В останні роки, через м’які зими, загибель озимих практично не спостерігалася - підсумувала Тетяна Адаменко.

За її словами, наразі для сільського господарства України не відбулося нічого критичного, а подальша ситуація залежатиме від погодних умов у другій половині зими.

