Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерією
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штаб
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерією
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
Ексклюзив
08:06 • 16711 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежах
Україна завершує жнива: очікується до 60 млн тонн зерна і до 20 млн тонн олійних нового врожаю

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Україна завершує жнива 2025 року, зібравши 52,58 млн тонн зернових культур з 89% засіяних площ. Загалом очікується до 60 млн тонн зерна та до 20 млн тонн олійних культур.

Україна завершує жнива: очікується до 60 млн тонн зерна і до 20 млн тонн олійних нового врожаю

Україна завершує жнива 2025 року - зібрано 52,6 млн тонн зернових, загалом очікується до 60 млн тонн зерна нового врожаю, до 20 млн тонн олійних культур, повідомило у п'ятницю Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, пише УНН.

Станом на 28 листопада в Україні вже зібрано 52 580,7 тис. тонн зернових культур на площі 10 420,1 тис. га. Обмолочено 89% площ, засіяних цими культурами

- повідомили в Мінекономіки.

Зокрема, зібрано:

  • пшениці – 22 960,2 тис. тонн на площі 5 051,6 тис. га;
    • ячменю – 5 419,1 тис. тонн на площі 1 360,9 тис. га;
      • гороху – 672,5 тис. тонн на площі 275,1 тис. га;
        • кукурудзи – 22 486,2 тис. тонн на площі 3 309.7 тис. га, що становить 75% засіяних площ.

          Інших зернових і зернобобових зібрано 898,1 тис. тонн на площі 327,8 тис. га.

          Серед лідерів збору:

          • Хмельницька область  – 4 889,1 тис. тонн з площі 574,7 тис. га
            • Чернігівська область – 4 763,8 тис. тонн з площі 659,0 тис. га
              • Вінницька область – 4 636,8 тис. тонн з площі 730,8 тис. га.
                • Одеська область – 4 067,7 тис. тонн з площі 1 202,4 тис. га.
                  • Полтавська область – 3 890,7 тис. тонн з площі 552,60 тис. га.

                    Олійних культур на 28 листопада зібрано 17 079,3 тис. тонн. Зокрема:

                    • соняшнику – 9 019,3 тис. тонн на площі 4 800,3 тис. га;
                      • сої – 4 743,2 тис. тонн на площі 2 000,4 тис. га;
                        • ріпаку – 3 316,7 тис. тонн на площі 1 260,2 тис. га. 

                          Загалом, соняшнику зібрано з 93% засіяних площ, сої – 97%, збір ріпаку завершений.

                          Цукрових буряків накопано вже 10 274,1 тис. тонн на площі 192,2 тис. га, що складає 97% засіяних площ. 

                          Українські аграрії вже четвертий рік поспіль завершують жнива в умовах повномасштабної війни і знову демонструють надзвичайну стійкість та гарні результати. Очікується до 60 млн тонн зернових, до 20 млн тонн олійних культур. Зібраного врожаю повністю достатньо для забезпечення українців продовольством та формування стабільної кормової бази для тваринницької галузі. Приблизно дві третини продукції буде експортовано

                          - наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

                          Посівна

                          "В Україні фактично завершено посів озимих культур", - ідеться у повідомленні. 

                          Аграрії, як вказано, засіяли 6 429,9 тис. га культур. Зокрема, пшениці - 4 692,8 тис. га, ячменю – 586,1 тис. га, жита – 66,3 тис. га, ріпаку - 1 084,7 тис. га.

                          У порівнянні з минулим сезоном структура посівних площ залишається загалом стабільною. "Основний акцент зберігається на озимій пшениці, яка традиційно формує продовольчу основу країни. Це означає, що аграрії вже заклали основу врожаю 2026 року", - сказано у повідомленні.

                          Юлія Шрамко

                          ЕкономікаАгроновини
                          Тварини
                          Кабінет Міністрів України
                          Воєнний стан
                          Війна в Україні
                          Хмельницька область
                          Вінницька область
                          Полтавська область
                          Одеська область
                          Чернігівська область
                          Україна