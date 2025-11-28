Україна завершує жнива: очікується до 60 млн тонн зерна і до 20 млн тонн олійних нового врожаю

Україна завершує жнива 2025 року - зібрано 52,6 млн тонн зернових, загалом очікується до 60 млн тонн зерна нового врожаю, до 20 млн тонн олійних культур, повідомило у п'ятницю Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, пише УНН.

Станом на 28 листопада в Україні вже зібрано 52 580,7 тис. тонн зернових культур на площі 10 420,1 тис. га. Обмолочено 89% площ, засіяних цими культурами - повідомили в Мінекономіки.

Зокрема, зібрано:

пшениці – 22 960,2 тис. тонн на площі 5 051,6 тис. га;

ячменю – 5 419,1 тис. тонн на площі 1 360,9 тис. га;

гороху – 672,5 тис. тонн на площі 275,1 тис. га;

кукурудзи – 22 486,2 тис. тонн на площі 3 309.7 тис. га, що становить 75% засіяних площ.

Інших зернових і зернобобових зібрано 898,1 тис. тонн на площі 327,8 тис. га.

Серед лідерів збору:

Хмельницька область – 4 889,1 тис. тонн з площі 574,7 тис. га

Чернігівська область – 4 763,8 тис. тонн з площі 659,0 тис. га

Вінницька область – 4 636,8 тис. тонн з площі 730,8 тис. га.

Одеська область – 4 067,7 тис. тонн з площі 1 202,4 тис. га.

Полтавська область – 3 890,7 тис. тонн з площі 552,60 тис. га.

Олійних культур на 28 листопада зібрано 17 079,3 тис. тонн. Зокрема:

соняшнику – 9 019,3 тис. тонн на площі 4 800,3 тис. га;

сої – 4 743,2 тис. тонн на площі 2 000,4 тис. га;

ріпаку – 3 316,7 тис. тонн на площі 1 260,2 тис. га.

Загалом, соняшнику зібрано з 93% засіяних площ, сої – 97%, збір ріпаку завершений.

Цукрових буряків накопано вже 10 274,1 тис. тонн на площі 192,2 тис. га, що складає 97% засіяних площ.

Українські аграрії вже четвертий рік поспіль завершують жнива в умовах повномасштабної війни і знову демонструють надзвичайну стійкість та гарні результати. Очікується до 60 млн тонн зернових, до 20 млн тонн олійних культур. Зібраного врожаю повністю достатньо для забезпечення українців продовольством та формування стабільної кормової бази для тваринницької галузі. Приблизно дві третини продукції буде експортовано - наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Посівна

"В Україні фактично завершено посів озимих культур", - ідеться у повідомленні.

Аграрії, як вказано, засіяли 6 429,9 тис. га культур. Зокрема, пшениці - 4 692,8 тис. га, ячменю – 586,1 тис. га, жита – 66,3 тис. га, ріпаку - 1 084,7 тис. га.

У порівнянні з минулим сезоном структура посівних площ залишається загалом стабільною. "Основний акцент зберігається на озимій пшениці, яка традиційно формує продовольчу основу країни. Це означає, що аграрії вже заклали основу врожаю 2026 року", - сказано у повідомленні.

